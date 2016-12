2016-12-26 21:43:21.0

Augsburg Zwei Menschen sterben bei Wohnungsbrand in Pfersee

In Augsburg ist am Montag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr holte zwei Schwerverletzte aus der Wohnung, die beide im Klinikum starben.

Das Feuer brach am Montagabend gegen 20.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Augsburg-Pfersee aus. Die Flammen wüteten in einer Erdgeschoss-Wohnung in der Chemnitzer Straße.

Die Feuerwehr holte zwei Schwerverletzte aus der verrauchten Wohnung, die ins Klinkum gebracht wurden. Von dort sollten der 70-jährige Mann und die 80 Jahre alte Frau in eine Spezialklinik verlegt werden. Noch vor der Verlegung starben aber beide am Abend an ihren schweren Verletzungen.

Ursache für das Feuer noch unklar

Ein Übergreifen auf andere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus konnte die Feuerwehr verhindern, die mit 30 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort war. Der Sachschaden wird laut Polizei auf 70.000 bis 100.000 Euro geschätzt.

Die Ursache für das Feuer ist auch am Morgen danach noch unklar. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden in der Wohnung mehrere große Sauerstoffgeräte gefunden, die eine Rolle gespielt haben könnten. sge