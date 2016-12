2016-12-26 21:43:21.0

Augsburg Zwei Menschen sterben durch Brand in Pfersee

In Augsburg ist am Montag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr holte zwei Schwerverletzte aus der Wohnung, die beide im Klinikum starben.

Das Feuer brach am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in Augsburg-Pfersee aus. Die Flammen wüteten in einer Erdgeschoss-Wohnung in der Chemnitzer Straße.

Die Feuerwehr holte zwei Schwerverletzte aus der verrauchten Wohnung, die ins Klinkum gebracht wurden. Von dort sollten sie in eine Spezialklinik verlegt werden. Noch vor der Verlegung starben aber beide noch am Abend an ihren schweren Verletzungen.

Ursache für das Feuer noch unklar

Ein Übergreifen auf andere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Dennoch entstand ein hoher Sachschaden von mindestens 100.000 Euro.

Jetzt laufen die Ermittlungen, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Ursache ist bislang noch unklar. sge