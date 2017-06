2017-06-25 19:22:00.0

Augsburg Zwei Neueinsteiger bei den Sommernächten

Die Altstadt und der Seniorenbeirat machen erstmals beim Stadtfest mit. Was geboten ist.

Die Augsburger Sommernächte wollen ein Stadtfest sein, das offen für Neues ist, alle Bürger anspricht und besondere Aktionen bietet. So sagt es die City-Initiative Augsburg als Veranstalter. Neues gibt es bei der zweiten Auflage des dreitägigen Festes, das am Donnerstag, 29. Juni, startet. Erstmals ist die Altstadt ins Programm eingebunden. Zum anderen will der Seniorenbeirat mit einer eigenen Veranstaltung zeigen, dass er durchaus zu den Junggebliebenen im städtischen Leben zählt.

Das Viertel aufwerten

Altstadt Schon im Vorjahr gab es den Wunsch, die Altstadt in die Festzone einzubeziehen. Es klappte nicht. Johannes Althammer, Vorsitzender des Vereins „Altstadt Augsburg aktiv“ ließ aber nicht locker. „Mit unserem Beitrag wollen wir nicht nur unser Viertel aufwerten, sondern auch das Programm der Sommernächte erweitern“, sagt Althammer. Gefeiert wird am Holbeinplatz, der vielen Besuchern vom Straßenkünstlerfestival La Strada bekannt sein dürfte. Auftreten werden unter anderem die Schwäbischen Wirtshausmusikanten und die Gruppe Belleville.

Senioren sollen sich wohlfühlen

Seniorenbeirat Das Gremium hat in diesem Jahr einen Grund zum Feiern. Es besteht seit 30 Jahren. Für den Vorsitzenden Heinz Gams ist dies Anlass, bei den Sommernächten zu präsentieren, wie aktiv die Augsburger Senioren sind. Dass dabei der Kontakt zu jüngeren Besuchern gesucht werde, verstehe sich von selbst, sagt Gams. Der Seniorenbeirat hat sich den Innenhof des Leopold-Mozart-Zentrums in der Maximilianstraße als Veranstaltungsort ausgesucht. Hier wird am Samstag, 1. Juli, bereits ab 14 Uhr gefeiert. Nachmittags treten die „Königlich Bayerischen Lechgstanzler“ und Kabarettist Silvano Tuiach auf, ab 18 Uhr spielt die Band „Team 70“. Vorsitzender Gams sagt: „Wir arbeiten immer aktiv mit, damit sich die Senioren in unserer Stadt wohlfühlen.“