2017-02-06 18:18:00.0

Augsburg Zwei Überfälle in einer Straße

Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen hat es in der Donauwörther Straße in Oberhausen einen Überfall auf eine Tankstelle gegeben. Von Jörg Heinzle

Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen hat es in der Donauwörther Straße in Oberhausen einen Überfall auf eine Tankstelle gegeben – allerdings traf es jeweils unterschiedliche Tankstellen.

Am Sonntagabend wurde eine 62-jährige Kassiererin zum Opfer. Ein Mann, etwa 25 Jahre alt, kam gegen 21.50 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte die Frau mit einer schwarzen Pistole. Der Täter forderte Bargeld. Die Frau gab ihm Einnahmen im unteren dreistelligen Bereich. Obwohl die Polizei sofort nach dem Notruf mit einer Fahndung reagierte, gelang dem Räuber die Flucht. Er ist etwa 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Kapuzenjacke, einen weißen Schal sowie eine dunkle Hose.

Angestellter wirft Mülleimer

Erst am Mittwochabend hatten zwei maskierte Männer eine andere Tankstelle in der Straße überfallen und dabei einen 57-jährigen Mitarbeiter verprügelt. Doch der Angestellte wehrte sich heftig. Die Täter ergriffen ohne Beute die Flucht, nachdem er auch mit einem Mülleimer nach ihnen geworfen hatte. In diesem Fall gelang es der Polizei, bei der Fahndung zwei Verdächtige festzunehmen. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Hinweise an die Kripo in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.