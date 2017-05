2017-05-06 10:01:14.0

Augsburg Zwei Verletzte bei Unfällen mit Linienbus: Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag ist es in Augsburg gleich zu zwei Unfällen mit Linienbussen gekommen, bei denen insgesamt zwei Menschen verletzt wurden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Innerhalb nur einer Stunde ist es am Freitagnachmittag zu zwei Verkehrsunfällen mit Linienbussen im Augsburger Stadtteil Haunstetten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, drängelte sich gegen 16.20 Uhr ein Autofahrer beim Ausfahren aus einem Parkplatz vor einen Bus der Linie 25. Der Busfahrer konnte nur durch eine Vollbremsung einen Auffahrunfall verhindern. Dabei knallte eine 84-jährige Frau mit dem Kopf gegen die Schutzscheibe im Türbereich und erlitt nach Angaben der Polizei eine schmerzhafte Kopfverletzung.

Der Busfahrer kümmerte sich sofort um die 84-Jährige bis der Rettungsdienst eintraf, der Unfallverursacher setzte derweil seine Fahrt unbeirrt fort. Nun fahndet die Polizei nach einem weißen, wohl neueren Opel Astra. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Augsburg unter der Tel. 0821/323-2010 entgegen.

ANZEIGE

Unfall mit Linienbus: Radfahrerin wohl betrunken

Gegen 17 Uhr kam es ebenfalls in Haunstetten zu einem weiteren Unfall mit einem Linienbus. Eine 65-jährige Radfahrerin überquerte eine Fußgängerampel bei der Haltestelle Haunstetten Nord, als sie von einem in Richtung Königsbrunn ausfahrenden Linienbus erfasst wurde. Laut Polizei wurde die Frau bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihrer Überprüfung wurde allerdings 1,1 Promille festgestellt.

Trotz zahlreicher Schaulustiger am Unfallort konnte die Polizei keine Zeugen ausmachen, die den Unfallhergang und insbesondere die geltende Ampelschaltung und Fahrweise der Radfahrerin beobachten konnten. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2710 bei der Polizei Augsburg Süd zu melden. AZ