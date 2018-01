2018-01-09 14:50:30.0

Augsburg Zwei Verletzte bei Unfall in der Ostrachstraße

An der Kreuzung Ostrachstaße/Zusamstraße in Augsburg ist am Dienstagvormittag ein Auto nach einem Zusammenprall an einem Zaun hängengeblieben. Es gab zwei Verletzte.

Zwei Menschen wurden bei einem Unfall an der Kreuzung Ostrachstaße/Zusamstraße verletzt. Foto: Feuerwehr Augsburg