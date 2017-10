2017-10-18 17:15:00.0

Augsburg Zwei für die Dreifaltigkeit

Anne-Kathrin und Martin Kleineidam teilen sich die evangelische Pfarrerstelle in Göggingen Von Andreas Alt

Das Pfarrer-Ehepaar macht einen erwartungsvollen, aufgeschlossenen und tatkräftigen Eindruck. Vor etwa drei Wochen sind sie in der evangelischen Gemeinde der Dreifaltigkeitskirche am Kappelberg angekommen. Jetzt freuen sich Martin Kleineidam (52) und seine Frau Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam (49) auf ihren neuen Wirkungskreis; sie wissen aber auch, dass es einiges für sie zu tun gibt.

Das Ehepaar, das zuvor in Bayreuth wirkte, teilt sich die erste Pfarrerstelle. Damit hat sich die Personalsituation in Göggingen wieder normalisiert. Im Sommer 2016 hatte Pfarrerin Andrea Graßmann die zweite Stelle wieder besetzt. Ab Herbst war dann die erste Stelle vakant. Die Gemeinde ist mit rund 5000 Mitgliedern recht groß; zu ihr gehören neben Göggingen auch Inningen und Bergheim und zudem Leitershofen und damit unter anderem drei kirchliche Kindergärten.

Martin Kleineidam reizt nach eigener Aussage an seiner neuen Wirkungsstätte, dass er hier zugleich Vorsitzender des Kirchenvorstands ist (dieses Amt übernimmt nicht immer der Pfarrer). Seine Frau war in Bayreuth Beauftragte für den Kindergottesdienst und Konfirmandenunterricht und sieht hier ebenfalls eine umfangreiche Kinder- und Jugendarbeit vor sich.

Sie wollen mehr Kirchenmusik

Beide wollen sich ferner der Kirchenmusik widmen. Da finden sie in Göggingen keine optimalen Voraussetzungen vor. Es gibt hier keine richtige Kirchenmusikerstelle, und die bisherige Organistin, die im Umfang von nur acht Wochenstunden tätig war, ist jetzt nach Ingolstadt gegangen. Diese Situation will Martin Kleineidam verbessern, auch wenn er weiß, dass der Stellenplan der Landeskirche eher gekürzt als erweitert wird. Es gibt aber einen Gemeindeverein, der Geld für eine Stelle beisteuern könnte. Martin Luther hielt Musik für die „beste Gottesgabe“, und so sieht das auch das Ehepaar.

In gewissem Sinn versteht Kleineidam sein Amt auch politisch. Gemäß der Theologie Dietrich Bonhoeffers will er sich mit seiner Gemeinde für Gerechtigkeit, Frieden, Gleichheit und Freiheit einsetzen und so auch – in kleinen Schritten – in die Gesellschaft hineinwirken. Besonders wichtig sind ihm Generationengerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und Ökumene.

Herzliche Aufnahme in der Pfarrei

Enge Verbindungen zu Augsburg bestanden bei den Kleineidams bisher nicht, auch wenn sie sich gezielt hierher beworben haben. Zuerst allein, dann gemeinsam, dann nach und nach mit vier Kindern sind sie zuvor schon viele Male umgezogen. „Wir sind Halbnomaden“, sagt der Pfarrer. In der evangelischen Kirche gilt, dass eine Gemeinde nach zehn bis zwölf Jahren auch mal wieder ein neues Gesicht am Altar sehen soll, denn, erläutert seine Frau, kein Pfarrer (und keine Pfarrerin) spricht alle Gläubigen an.

In den ersten Tagen haben sie nach eigenen Worten eine herzliche Aufnahme in Dreifaltigkeit erlebt. Martin Kleineidam hatte den Eindruck, es in Göggingen mit zupackenden Menschen zu tun zu haben. Auch die Vereine betrieben hier eine auffallend intensive Jugendarbeit. Das Einvernehmen mit den katholischen Kollegen sei gut.

Die Kleineidams sind dankbar dafür, dass sie sich eine Pfarrerstelle teilen können. Die Frauenordination gibt es in Bayern erst seit 1975; vorher hätte sich Anne Kathrin Kapp-Kleineidam mit der Rolle der Pfarrersfrau begnügen müssen. Beide stammen aus Pfarrerfamilien und haben dort noch erlebt, dass die Pfarrersfrau zwar in der Gemeinde mitarbeitete, aber die Familie wenig vom Vater hatte (und umgekehrt). „Unser Arbeitgeber ermöglicht flexible Anstellungsverhältnisse; das ist viel besser als in der freien Wirtschaft“, betont Martin Kleineidam. Davon profitieren nach Überzeugung der beiden auch die Gemeinden.