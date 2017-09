2017-09-22 13:10:45.0

Augsburg Zwölfjähriger Schüler angefahren - Autofahrer soll sich melden

Ein Schüler ist auf der Berliner Allee von einem Auto angefahren worden. Dem Autofahrer sagte der Zwölfjährige, das ihm nichts passiert sei. Doch er stand unter Schock.

Die Polizei sicht nach einem Autofahrer, der am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Berliner Alle einen zwölfjährigen Schüler auf einem Fahrrad angefahren hat. Wie die Polizei berichtet, kam der Fahrer eines vermutlich silberfarbenen Kleinwagens von der Berliner Allee und wollte nach rechts in die Stadtbachstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den querenden Jungen auf dem Fahrrad und stieß mit ihm zusammen.

Der junge Radler stürzte, der Autofahrer hielt am rechten Fahrbahnrand an und stieg aus. Er fragte den Radfahrer auch, ob ihm etwas passiert sei. Nachdem der Zwölfjährige im Schockzustand verneinte, fuhren beide Unfallbeteiligten weiter. Erst in der Schule verspürte der Junge dann Schmerzen. Er wurde zum Arzt gebracht. Dieser diagnostizierte Prellungen am Arm, Abschürfungen an beiden Beinen und vermutlich eine leichte Gehirnerschütterung.

Der Autofahrer, der an der Unfallstelle offenbar davon ausging, dass bei dem Unfall nichts passiert ist, wird nun gebeten sich bei der Polizei zu melden. Der verletzte Schüler konnte den Pkw-Fahrer wie folgt beschreiben: Männlich, circa 50 Jahre alt mit leichtem Vollbart, keine Brille. Zu dem Pkw konnte er nur sagen, dass es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen gehandelt hatte. Hinweise erbittet die VPI Augsburg unter 0821/323 2010. ina