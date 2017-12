2017-12-29 00:03:09.0

1600 wagen den Silvesterlauf

Auch Augsburger haben gute Chancen Von Wilfried Matzke

Beim 51. Silvesterlauf am Sonntag in Gersthofen werden rund 1600 Ausdauersportler erwartet. Die beiden Vorjahressieger gelten als klare Favoriten für die 9,8 Kilometer. Es triumphierten 2016 der Top-Bergläufer Yossief Tekle von der LG Reischenau-Zusamtal und die Top-Hindernisläuferin Cornelia Griesche von der LG Regensburg.

Die Frauen der TG Viktoria Augsburg beherrschten im Vorjahr mit ihren Plätzen eins bis drei die Mannschaftskonkurrenz. Gute Chancen auch auf das Podest der Einzelwertung hat die Viktoria-Mittelstreckenläuferin Kerstin Hirscher. Drei Männer der TG Viktoria können unter den Top Ten das Ziel erreichen, nämlich der Profi-Triathlet Roman Deisenhofer, der US-Student Hiob Gebisso und Dr. Florian Kerber. Somit ist nach vier Jahren wieder ein Augsburger Männer-Mannschaftserfolg möglich.

Erfahrungsgemäß dürften mehrere Altersklassen-Siege nach Augsburg gehen, so an die 46-jährige Christine Schindler von der MBB-SG Augsburg. Der Startschuss für die 9,8 Kilometer durch die Gersthofer Innenstadt und die Lechhauser Lechauen erfolgt um 11 Uhr auf der Sportallee. Die Zieleinläufe beginnen im angrenzenden TSV-Stadion um 11.07 Uhr (Schüler über 2,2 Kilometer), 11.29 Uhr (Männer) und 11.34 Uhr (Frauen).

Auch heuer zählt dieser älteste deutsche Volkslauf an Silvester als Finale der sechsteiligen LEW-Lauftour. Anmeldungen sind noch am Samstag von 18 bis 20 Uhr sowie am Sonntag bis 10.30 Uhr in der TSV-Turnhalle möglich.