2017-05-27

46 Jahre alten Rekord geknackt

Askovic ist schnellster Sprinter in Schwaben

Ein für die schwäbische Leichtathletik historischer Moment spielte sich am Vatertag in Kassel ab. Im Finale der Deutschen Hochschulmeisterschaften setzte Aleksandar Askovic über 100 Meter neue Maßstäbe, bereits im Vorlauf hatte sich dies angebahnt. In der Qualifikation war der Sprinter der LG Augsburg in 10,57 Sekunden mit neuer persönlicher Bestleistung Schnellster aller sieben Vorläufe.

Dass Askovic zu den schnellsten deutschen Startern zählt, zeigte er auch im Finale, als er die erste Hälfte des Laufes knapp in Führung lag. Vorjahressieger Steven Müller (10,41 Sekunden) und Michael Pohl (10,43) schoben sich auf den letzten Metern zwar noch vorbei, der Augsburger knackte jedoch mit 10,51 Sekunden den 46 Jahre alten Rekord, den Anton Fritz (TSV Sonthofen) im Jahr 1971 in 10,55 Sekunden aufgestellt hatte. Diese Zeit wurde nur einmal von Stefan Travan (DJK Friedberg) im Jahr 1996 bestätigt, aber bis zum 25. Mai nie von einem Leichtathlet mit schwäbischem Startpass unterboten.

Askovic ist nun alleiniger Rekordhalter bei den Männern als auch durch seinen Rekord vom Vorjahr (10,59 Sekunden) bei der männlichen Jugend U20. „Ich bin superhappy. Nicht nur über die Bronzemedaille bei einer deutschen Meisterschaft, sondern natürlich auch über meine neue Rekordzeit. Das Training hat sich bezahlt gemacht“, sagte der Student.

Ausruhen ist derzeit aber nicht drin. Bereits am heutigen Samstag tritt Askovic im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion über 100 Meter gegen die anderen deutschen Spitzensprinter an, von denen er jetzt nicht mehr weit entfernt ist.

Nicht ganz zufrieden war Dennis Edelmann, der sich im Kugelstoßen noch auf Quali-Jagd befindet. 18,20 Meter scheinen für den Kreisrekordhalter (17,97 Meter) nicht unerreichbar. In Kassel gelangen ihm im vierten Versuch 17,56 Meter, die Platz vier bedeuteten. Vier Wochen bleiben ihm, um die Norm für die deutsche Meisterschaft zu erreichen. (rwe)