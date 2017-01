2017-01-04 00:04:11.0

A-Junioren in Aschaffenburg

Erster Turniereinsatz für Trainer Haidl

Seine erste Aufgabe als neuer verantwortlicher Trainer der A-Junioren wartet auf Andreas Haidl der Brass Cup am Sonntag in Aschaffenburg. Das traditionsreiche Turnier gewann der FCA zuletzt unter Trainer Heiner Schuhmann im Jahr 2000. Damals wurde der 1. FC Nürnberg im Finale mit 5:1 besiegt.

Auch diesmal trifft der FCA in der Gruppe auf die Nürnberger, Titelverteidiger Fortuna Düsseldorf, FSV Frankfurt und DJK Tus Leider. In der anderen Gruppe sind der TSV 1860 München, FSV Mainz 05, Hannover 96, SV Darmstadt 98 und Gastgeber Viktoria Aschaffenburg dabei. „Ich habe es den Spielern freigestellt zu entscheiden, wer in der Halle spielen will. Danach stelle ich das Team für das Turnier auf“, so Andreas Haidl. (AZ)