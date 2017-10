2017-10-16 00:06:43.0

A-Junioren rutschen ab

Ausfälle machen sich bemerkbar

Für die A-Junioren des FC Augsburg geht der Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga Süd/Südwest weiter. Nach dem 0:1 (0:1) gegen den Tabellenvierten SC Freiburg trennen die Schützlinge von Trainer Martin Lanzinger nur zwei Punkte von einem Abstiegsplatz.

„Die Ausfälle unserer verletzten Spieler macht sich bemerkbar, soll aber keine Entschuldigung sein. Wir haben die Anfangsphase verschlafen und es in einer umkämpften Begegnung nicht geschafft, ein Tor zu machen“, resümierte Lanzinger. Für das Tor des Tages der Breisgauer sorgte Danilo Maenza bereits in der 3. Minute. Da hatte Augsburgs Torhüter Daniel Witetschek keine Abwehrchance. In der Folgezeit waren Kapitän Jozo Stanic und seine Mitspieler bemüht, die Begegnung zu drehen, konnten sich aber gegen sehr starke Freiburger keine echte Torchance erspielen. (AZ)

FC Augsburg Witetschek; Bahm (56. Ruisinger), Stanic, J. Schuster, Schwarzholz, Rösch, Greppmeir, Gartmann (61. Jalinous), Miller, Petkov (70. Culjak), Galinec