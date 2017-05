2017-05-18 00:07:10.0

Fußball-Kreisliga Abschiedsstimmung

Nicht nur Trainer Thomas Luichtl, sondern auch zwei Spieler verlassen den SV Hammerschmiede zum Ende einer tollen Saison. Auch die DJK Lechhausen plant schon

In der Fußball-Kreisliga steigt am Samstag das Finale der Saison 2016/17. Als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga steht der VfL Kaufering fest. Im Kampf um Rang zwei hat der TSV Schwabmünchen II drei Punkte Vorsprung auf den FC Horgau. Absteiger sind der FC Kleinaitingen, VfR Foret und SSV Margertshausen. Einen tollen fünften Platz hat sich der SV Hammerschmiede mit dem 4:1-Sieg in Zusmarshausen erobert. Für Trainer Thomas Luichtl und zwei Spieler wird das Heimspiel gegen den TSV Göggingen am Samstag (15.30 Uhr) der Abschied vom SVH.

In einer torreichen Begegnung holte die DJK Lechhausen einen Punkt gegen Absteiger FC Kleinaitingen. Das Saisonfinale bestreitet Lechhausen am Samstag (15.30 Uhr) beim von Spielertrainer Ajet Abazi betreuten Team Türkgücü Königsbrunn.

Abschied nehmen heißt es für Thomas Luichtl nach vier Jahren vom SV Hammerschmiede. „Da kommt natürlich etwas Wehmut auf. Die Zusammenarbeit mit Abteilungsleiter Axel Rozanski war sehr gut und sportlich haben wir uns mit der Mannschaft sehr gut entwickelt, obwohl uns immer wieder gute Spieler verlassen haben. In dieser Saison hat die Mannschaft tolle Arbeit geleistet und der fünfte Platz ist der verdiente Lohn. Von den letzten 14 Spielen haben wir nur zwei verloren“, blickt Luichtl zurück. Mit ihm verlassen Torjäger Stefan Winterhalter (zum Landesligisten FC Stätzling) und Markus Metzler (zum FC Horgau) die Siedler.

In Zusmarshausen bewiesen Eren Sölen mit zwei Toren (darunter ein Foulelfmeter), Stefan Winterhalter und Michel Kucjenic ihre Trefferqualitäten. Mit einem Sieg gegen Göggingen will man die erfolgreiche Saison beenden. Abteilungsleiter Axel Rozanski sagt: „Thomas Luichtl hat hervorragende Arbeit geleistet. Es war sein Wunsch zu wechseln. Er übergibt Thomas Bock ein funktionierendes Team. Mit Stefan Demel von Schwaben Augsburg haben wir bereits einen Torhüter verpflichtet.“

Mit der DJK Lechhausen ging es nach der Winterpause steil abwärts. Den Abstieg konnten die Schützlinge von Trainer Horst Fackelmann dank der tollen Vorrunde vermeiden. Torreich ging es im letzten Heimspiel beim 5:5 (3:2) gegen den Absteiger FC Kleinaitingen zu. Alexander Galis (zwei Treffer) verhinderte mit seinem Tor in der 90. Minute eine Niederlage und rettete einen Punkt. Dreimal war Angelo Arabia (darunter ein Foulelfmeter) erfolgreich. Für Michael Schollerer war es das letzte Spiel im DJK-Trikot.

Vor dem Saisonfinale bei Türkgücü Königsbrunn sagt Lechhausens sportlicher Leiter Marek Zawadzki: „Es war ein glückliches Unentschieden gegen Kleinaitingen. Sicherlich ist es nach der Winterpause nicht mehr optimal gelaufen, nachdem wir bis dahin eine tolle Saison gespielt haben. Allerdings hatten wir auch viele Verletzungen zu beklagen. Für die neue Spielzeit wollen wir uns etwas verstärken und für frisches Blut sorgen. Am 27. Juni werden wir wieder einen Testtag durchführen, um Spieler zu sichten. Wir wollen aber auch künftig auf den eigenen Nachwuchs bauen. Ein Erfolg zum Saisonfinale wäre nicht schlecht.“ (AZ)