2017-02-17 00:04:45.0

Eishockey Adrian Grygiel freut sich auf seine Rückkehr

Zwölf Wochen lang fiel der Außenstürmer verletzt aus, gegen Krefeld soll er heute wieder spielen. Auch Thomas J. Trevelyan steht bei den Augsburgern vor seinem Comeback. Ein Stürmer aus Schwenningens ist als Neuzugang im Gespräch. Ein Panther-Spieler hat verlängert Von Milan Sako

Seit vier Jahren spielt Adrian Grygiel bei den Panthern. Der 33-Jährige gilt als fleißiger Arbeiter, der in der vergangenen Saison immerhin neun Tore und 15 Vorlagen in allen 52 Punktspielen verbuchte. In dieser Saison werden es weit weniger Einsätze sein, denn am 25. November 2016 zog sich der Außenstürmer im Heimspiel gegen Iserlohn eine schwere Beinverletzung zu. Bisher stehen lediglich 22 Partien (3 Tore/2 Vorlagen) in seiner Statistik. Nach zwölf Wochen Verletzungspause kehrt der Angreifer mit dem härtesten Schlagschuss in der AEV-Mannschaft im heutigen Heimspiel gegen Krefeld in den Kader zurück.

Grygiel kann es kaum erwarten, wieder seinem Beruf nachgehen zu können. „Unsere Spiele von der Tribüne aus zu verfolgen hat zwar Spaß gemacht. Aber für mich war es nicht einfach“, blickt der 33-jährige Stürmer auf die vergangenen Wochen mit intensiver Rehabilitation und viel Trockentraining zurück. „In bin jetzt schon in meinem vierten Jahr in Augsburg und habe hier noch nie Play-offs gespielt. Da freue ich mich besonders drauf“, sagt der Mann mit der Rückennummer 83.

Grygiel wird den Platz von Alexander Thiel im vierten Sturm einnehmen. Der Angreifer verletzte sich unglücklich im Training am Mittwoch, als er von einem Puck getroffen wurde. Gestern kam der gebürtige Kaufbeurer zwar mit voller Montur wieder auf das Eis, er konnte jedoch nur Laufübungen mit Assistenztrainer Tray Tuomio absolvieren. Der gebürtige Kaufbeurer trug ein gelbes Trikot, das nur die angeschlagenen Spieler erhalten, die nicht in den Vollkontakt gehen. „Ärgerlich, dass es mich kurz vor den Play-offs, für die wir das ganze Jahr hart gearbeitet haben, erwischt hat“, sagte Thiel, der seinen Vertrag in diesen Tagen verlängert hat. In seinem zweiten AEV-Jahr hat der Angreifer einen Leistungssprung gemacht. In 43 DEL-Einsätzen der aktuellen Saison schoss der 1,86 Meter große Außen einen Treffer und gab vier Vorlagen.

Auch Thomas J. Trevelyan trug ein weißes Dress. Der Kanadier steht ebenfalls vor der Rückkehr in den Kader. Mitte Dezember im Heimspiel gegen Wolfsburg war der Kanadier, der seinen Vertrag bei den Panthern bereits verlängert hat, nach einem fairen Check des Grizzly-Verteidigers Armin Wurm in die Bande gekracht und hatte sich verletzt.

Gegen Krefeld, so Mike Stewart, wird Publikumsliebling Trevelyan jedoch noch geschont. Außerdem haben die Panther alle neun erlaubten Ausländerstellen mit Brady Lamb, Mark Cundari, Scott Valentine, Ben Hanowski, Trevor Parkes, Justin Shugg, Michael Davies, Evan Trupp und Drew LeBlanc besetzt. Sollte Trevelyan auflaufen, muss ein anderer Importspieler auf die Tribüne. „Das wird keine leichte Entscheidung, weil ich mit der ganzen Mannschaft sehr, sehr zufrieden bin. Andererseits ist es gut, dass wir so viel Tiefe im Kader haben“, sagt Mike Stewart.

Ein Neuzugang zeichnet sich von einem DEL-Konkurrenten ab. Die Panther sind an Daniel Schmölz aus Schwenningen interessiert. Trainer Stewart kommentiert wie immer keine Personalfragen. Doch aus dem Schwarzwald wird verlautet, dass der 1,84 Meter große und 80 Kilo schwere Außen mit Augsburg über einen Wechsel verhandelt. Schmölz stammt aus dem Nachwuchs des EV Füssen und spielte bei den ansonsten enttäuschenden Wild Wings eine starke Saison. Der 25-Jährige rangiert mit neun Toren und 23 Vorlagen auf Platz zwei der teaminternen Wertung hinter Topscorer Will Acton.

Dagegen können sich die Panther in der kommenden Saison auf Alexander Thiel weiterhin verlassen. Der Angreifer, der zur Saison 2015/16 von der Düsseldorfer EG kam, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. „Ich freue mich sehr, dass mir der Klub weiter sein Vertrauen schenkt.“ Aktuell fällt Thiel allerdings wegen einer Oberkörperverletzung aus. „Ärgerlich, dass es mich so kurz vor den Play-offs, für die wir das ganze Jahr als Team gearbeitet haben, mit einer Verletzung erwischt hat. Trotzdem hoffe ich, dass ich der Mannschaft in dieser Saison noch helfen kann“, so Thiel in einer Pressemitteilung der Panther.