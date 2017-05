2017-05-06 00:05:07.0

Tennis Alles, nur keinen Regen

Am Sonntag findet auf der Anlage des TC Augsburg nicht nur das Derby in der Frauen-Regionalliga gegen den TC Schwaben statt. Es starten auch die Bayernliga-Männer Von Robert Götz

Jakob Schweyer hat für den Sonntag nur einen Wunsch: „Bitte keinen Regen.“ Dann hat der Vorsitzende des TC Augsburg nämlich ein Problem. Denn auf der Anlage am Siebentischwald findet nicht nur das Lokalderby der Regionalliga-Frauen zwischen dem TCA und dem TC Schwaben (ab 11 Uhr) statt, sondern auch der Saisonauftakt der Bayernliga-Männer des TCA gegen TC WB Landshut (ab 10 Uhr).

„Sollte es wirklich regnen, müssen wir uns was mit den Plätzen überlegen“, sagt Schweyer. Doch der SAP-Manager ist von Haus aus Optimist und geht darum davon aus, dass alle Spiele wie geplant im Freien stattfinden werden. Die Frauen spielen auf Platz, eins, zwei und zwölf. Die Männer auf dem Center Court, Platz vier und fünf.

Den Start in die Regionalliga haben sich sowohl der TCA als auch der TC Schwaben anders vorgestellt. Beide verloren ihre Auftaktpartien jeweils 3:6. Beim TCA ist der Ärger darüber immer noch nicht verraucht. Hatte der Gegner, der TC Amberg am Schanzl, eine junge Tschechin namens Anna Siskova doch als Anfängerin eingestuft, die in der Setzliste ganz hinten spielt. Dabei gehört die 16-Jährige zu den Besten ihrer Altersklasse in Tschechien. Das garantiert Amberg Siege, weil die Gegnerinnen von Siskova überfordert sind, ist aber unsportlich.

Der Verband wird eine Geldstrafe aussprechen, dem TCA nützt das nichts mehr. Die Punkte sind verloren. Dabei hätte sie der Augsburger Traditionsklub gut gebrauchen können. Denn der ehemalige Bundes- und Zweitligist hat sich darauf eingestellt, in dieser Saison gegen den Abstieg zu spielen. Von den in der Meldeliste aufgeführten ausländischen Spielerinnen wird kaum eine mal den Weg ins TCA-Team finden. „Wir vertrauen den eigenen deutschen Spielerinnen, was aber auch bedeutet, dass wir gegen den Abstieg spielen“, sagt Schweyer.

Damit wird der TC Schwaben nichts zu tun haben. Bei der Auftaktniederlage gegen den 1. FC Nürnberg verloren die Schwaben drei Tiebreaks. „Mit etwas Glück wäre das Spiel anders gelaufen“, sagt Schwaben-Chef Anton Huber. Der ist lang genug im Geschäft, um ruhig zu bleiben. Er weiß, sein Team ist normalerweise stark genug, um ganz oben mitzuspielen. Während der TCA in der gleichen Aufstellung wie gegen Amberg antreten wird, verrät Huber die Namen seines Sextetts noch nicht, damit sich der Gegner nicht darauf einstellen kann. Kein Geheimnis ist allerdings, dass Huber seine Topspielerin Michaela Bayerlova nominieren wird. Damit kommt es wie im Finale der schwäbischen Meisterschaften zum Duell Sabine Klaschka, 36, gegen Bayerlova, 18. Vor einer Woche gewann die Krumbacherin Bayerlova. Diesmal hofft Schweyer, „weiß Sabine genau, wie sie gegen Bayerlova spielen muss.“

Während die TCA-Frauen gegen den Abstieg spielen werden, wollen die Männer in der Bayernliga ein gewichtiges Wörtchen oben mitreden. Allerdings muss der TCA, der einzige Augsburger Vertreter in der höchsten bayerischen Spielklasse, in den ersten Spielen auf seine USA-Studenten Luca Wiedenmann und Constantin Frantzen verzichten, da das Sommersemester dort erst in ein paar Tagen endet. „Wir müssen schauen, mit welchen Spielern Landshut kommt und wie wir in die Saison starten“, sagt Schweyer. Zudem laborierten die Spitzenspieler Hannes Wagner und Lukas Engelhardt zuletzt an Handverletzungen.

Die LANDESLIGA

Männer Gruppe 15 TC Schießgraben – TC Friedberg Gruppe 16 TC GW Vilsbiburg – TC Schwaben

Frauen Gruppe 18 TC Pfaffenhofen/Ilm – TC Schießgraben (alle Spiele ab 10 Uhr)