2017-05-09 00:02:49.0

Amateure schlagen zu

Boxer treffen sich bei MBB

Mit den Augsburger „Mai-Fights“ präsentiert die MBB-SG Augsburg in eigener Halle ein Box-Traditionsturnier in Augsburg. Am Samstag (ab 13 Uhr) ist es wieder so weit. Kein großes Gerede, keine Showeinlagen, es reiht sich Kampf an Kampf um die begehrten Pokale.

Die überregionale Amateur-Box-Veranstaltung erfreut sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit: So fahren anerkannte Boxklubs zum Teil aus Österreich und der Schweiz zum begehrten Turnier nach Haunstetten. Mit dabei sind dann auch wieder Vereine wie der TSV Königsbrunn, der TSV Schwaben Augsburg, der 1. Boxclub Haan und der Polizeisportverein Augsburg.

„Wir rechnen mit mindestens zwanzig Kämpfen“, so Abteilungsleiter Peter Wazlawczyk, der mit seiner eingespielten Crew auf reibungslose und erfolgreiche Turnierausrichtungen zurückblicken kann. In den verschiedensten Alters- und Gewichtsklassen sollen wieder spannende Kämpfe präsentiert werden. Bei der Nachwuchs- und Integrationsveranstaltung ist Action mehr als garantiert, wenn die Schützlinge unter den aufmerksamen Augen ihrer Trainer und den Ringrichtern des Bayerischen Amateur-Box-Verbands in den Ring steigen. Einlass ist um 12 Uhr. (pm)