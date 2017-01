2017-01-19 00:03:23.0

Auch beim Hensel-Cup erfolgreich

DJK Lechhausen siegt bei TSG-Turnier

Beim Hensel-Cup, der als eines der wenigen Turniere noch mit Bande nach Hallenfußball-Regeln gespielt wurde, war die DJK Lechhausen das Maß aller Dinge und erzielte in jedem einzelnen ihrer fünf Spiele mehr als drei Tore.

In den Gruppenspielen gab es ein 3:0 gegen Gastgeber TSG Augsburg, ein 5:0 gegen den SC Oberbernbach und ein 3:1 gegen den benachbarten SV Hammerschmiede II. Der TSV Gersthofen II wurde mit 4:2 bezwungen und im Finale schlug die Fackelmann-Truppe den FC Stätzling II mit dem gleichen Ergebnis. Beste Vorzeichen also für die DJKler, am 29. Januar im Rennen um den Stadtmeistertitel. Gastgeber TSG belegte Platz sieben, Platz vier ging an den SV Hammerschmiede II, Platz fünf an den TSV Firnhaberau.

Bei den A-Junioren entschied allein das Torverhältnis über den zweiten Platz der gastgebenden U18. Mit 13 Punkten und 17:10 Toren war das Team nur ein klein wenig weniger torgefährlich als der Turniersieger TSV Haunstetten (13/20:5). Platz vier belegte die U19 der TSG Augsburg. Bei den B-Junioren gewann die JFG Schmuttertal, Platz vier ging an die TSG Augsburg hinter dem SV Hammerschmiede.

D-Junioren 1. TSV Gersthofen...4. Post SV Augsburg, 5. TSG Augsburg, 7. TSV Göggingen E-Junioren TSG Augsburg 7., 9., 12. und 13. Platz