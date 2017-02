2017-02-02 00:03:44.0

Skaterhockey Auf einem guten Weg

Im Bundesligateam des TVA stehen weitreichende Veränderungen an

In der kommenden Skaterhockey-Saison ist der TV Augsburg neben dem Bundesligateam mit der zweiten Männer-Mannschaft in der Regionalliga und dem TVA III in der Landesliga vertreten. Dazu kommen mit den Junioren, der Jugend und den Schülern die Nachwuchsmannschaften. Abteilungsleiterin bleibt Jasmin Marker. „Wir bemühen uns, mehr Jugendliche für unseren Sport zu gewinnen. Interessierte können jederzeit zu uns kommen“, so die Abteilungsleiterin.

In Kürze wird auch der Trainer-Nachfolger von Andreas Gerstberger für die Bundesliga feststehen. „Es fehlt nur noch die Unterschrift. Zudem bemühen wir uns um Zugänge von jungen Spielern. Wir sind auf einem guten Weg“, verrät TVA-Kapitän Maximilian Nies. Seine Karriere beendet aus beruflichen Gründen Kevin Hnida. Dazu hört auch Nationaltorhüter Andreas Fuchs (studiert in Köln) auf. Neu im Bundesligateam ist Nikolai Luther von den Junioren.

In der Regionalliga fungiert Ex-Nationalspieler Benjamin Becherer („wir werden drei Testspiele absolvieren“) weiter als Spielertrainer. Von den bisherigen Kontrahenten sind in der Liga mit Marktoberdorf und Neubeuern zwei Teams aus Personalmangel ausgestiegen. Neu ist der IHC Atting, der sich aus der Bundesliga zurückzog. In der Landesliga Süd hat der TVA III mit der Skater Union, den Fuggerstadt Panthern und den Königsbrunn Känguruhs drei Konkurrenten aus der Region. (AZ)