2017-06-02 00:05:43.0

Fußball Aufstieg verpasst – nächste Saison neuer Anlauf

Türkspor Augsburg will im Jahr 2018 in die Bayernliga. Dafür hat sich der Klub schon jetzt namhaft verstärkt Von Wolfgang Langner

Das große Ziel wurde verpasst. Schmerzlich für den Fußball-Landesligisten Türkspor Augsburg, der kürzlich in der Relegation am TSV Landsberg scheiterte. Das Trainerteam Ivan Konjevic und Pavlos Mavros hatten sich das Saisonende anders vorgestellt. „Das ist schon bitter und die Enttäuschung ist bei uns noch immer riesengroß“, gibt Ivan Konjevic zu. Konjevic, der in der Saison 2003/04 für den FC Augsburg kickte, macht als Grund dafür „zwei schlechte Phasen“ in der abgelaufenen Saison aus. Vor allem jene Phase nach der Winterpause als der Verein die ersten drei Partien allesamt verlor. „Wenn du aufsteigen willst, darf so etwas einfach nicht passieren.“ Die Augsburger Konkurrenten, der TSV Schwaben profitierte immer mehr von den „Patzern“ die sich Türkspor leistete und war irgendwann nicht mehr einzuholen.

Bevor die Spieler jetzt in den Urlaub entlassen werden, steht am heutigen Freitag noch eine Abschlussbesprechung auf dem Programm. „Wir werden die Saison noch einmal analysieren, werden festlegen wann wir uns wieder treffen und geben den Spielern ein kleines Trainingsprogramm mit“, sagt Konjevic.

Er und Mavros werden dem Verein auf alle Fälle auch in der kommenden Saison treu bleiben und dann soll das nachgeholt werden, was in der abgelaufenen Spielzeit verpasst wurde – der Aufstieg in die Bayernliga.

Türkspor will dann nichts unversucht lassen. Bereits jetzt hat der Verein die ersten Spielerverpflichtungen bekannt gegeben. Laut Pavlos Mavros soll dabei der neue Keeper Stefan Brunner ein „wichtiger Baustein“ sein. „Er hat schon Bayernliga (beim TSV Gersthofen, Anm. d. Redaktion) gespielt und bringt uns sportlich auf jeden Fall weiter“, so Pavlos Mavros. Gleiches soll für Ivan Ristovski gelten, der zuletzt für den ehemaligen Bundesligisten Tennis Borussia Berlin (derzeit Oberliga) im Einsatz war. Der Kontakt zu Ristovski kam über Türkspor-Spieler Manuel Hiemer zustande, der mit Ristovski früher gemeinsam beim FC Erzgebirge Aue spielte. „Fußballerisch ist Ristovski ein Riese“, so Mavros. Außerdem hat der Verein noch Emre Aydin (Türksport Kempten) und Josip Mlinaric (TSV Rain) verpflichtet.

Die Länge der Urlaubspause ist überschaubar. Bereits am 18. Juni soll die Vorbereitung beginnen. Bereits einen Monat später starten dann die Teams in die neue Saison. „Wir wollen da nicht groß herumreden. Unser Ziel ist dann der Aufstieg in die Bayernliga“. Ihm ist aber auch klar, dass dies kein Selbstläufer wird: „Wir werden vom ersten Spieltag an gejagt werden, aber damit müssen wir leben.“ Auch Mavros ist klar, dass Türkspor auch aufgrund seiner Neuverpflichtungen von der ganzen Liga als Favorit gehandelt wird.