2018-01-02 00:04:49.0

Silvesterlauf Augsburger Frauen-Power

Läufer der TG Viktoria mit starken Ergebnissen in den Einzel- und Teamwertungen. Der größte Wunsch des Siegers ist ein deutscher Pass Von Wilfried Matzke

Beim 51. Gersthofer Silvesterlauf triumphierten auf den 9,7 Kilometern erwartungsgemäß die beiden Vorjahressieger. Gemeint sind Yossief Tekle von der LG Reischenau-Zusamtal und Cornelia Griesche von der LG Telis Finanz Regensburg. Tekle, der Ex-Berglauf-Juniorenweltmeister aus Eritrea, hatte nach 29:31 Minuten einen komfortablen Vorsprung auf Endisu Getachew aus Äthiopien. „Mein größter Wunsch für 2018 ist ein deutscher Pass“, sagt Asylbewerber Tekle, der bei einem Augsburger Sportgeschäft seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann macht. Griesche, die Top-Hindernisläuferin aus Ingolstadt, beherrschte zum fünften Mal in Folge die Frauenkonkurrenz, diesmal in 34:35 Minuten. Die TG Viktoria Augsburg konnte drei Männer und drei Frauen jeweils unter den Top Ten platzieren.

Hiob Gebisso, der Mathematik in den USA studiert, überzeugte als vierter Mann und als bester Junior mit 31:46 Minuten. Die Viktoria-Männer mit Gebisso (4.), Florian Kerber (8.) und Profi-Triathlet Roman Deisenhofer (10.) mussten sich mit dem dritten Mannschaftsplatz begnügen.

ANZEIGE

Bei den Frauen gelang Kerstin Hirscher in flotten 36:11 Minuten der zweite Platz. „Mein neuer Trainer Georg Kusterer und ich sind sehr zufrieden“, betont die Mittelstreckenläuferin von der TG Viktoria. Die Viktoria-Frauen dominierten in gewohnter Weise die Mannschaftswertung, diesmal mit Hirscher (2.), Ultra-Langstreckenläuferin Elisabeth Fladerer (4.) und Sonja Huber (10.). „Es war sehr anstrengend, da ich momentan kein Tempo gewohnt bin“, meint „Elli“ Fladerer, die amtierende deutsche 50-Kilometer-Meisterin. Die meisten Altersklassen-Siege gingen wieder einmal in die Fuggerstadt. Florian Kerber (M-35), Peter Ruoff (M-50), Richard Negele (M-55), Klaus Löwenhagen (M-60) und Walter Kraus (M-70) beherrschten ihre Kategorien. Bei den Seniorinnen gewannen Sabrina Zimmermann (W-35), Sonja Huber (W-40), Susanne Moser (W-55) und Andrea Dammann (W-60).

Wie etliche der 1618 Teilnehmer freute sich der Silvesterlauf-Stammgast Walter Kraus aus Hochzoll über die verbesserte Streckenführung dank einer Lechhauser Flurbereinigung: „Sogar die ungeteerten Abschnitte waren nach dem Tauwetter gut belaufbar.“ Beim Schülerwettkampf über 2,2 Kilometer rannten zwei Augsburger Talente weit voraus. Es siegten Max Wörner von der TG Viktoria in 7:26 Minuten und Teresa Jahn von der LG Augsburg in 8:42 Minuten. Masse und Klasse garantieren dem Traditionsrennen des TSV Gersthofen wieder einen Top-Ten-Rang unter den rund 260 deutschen Silvesterläufen.

Ergebnisse Männer (9,7 km):

1. Yossief Tekle (LG Reischenau) 29:31 Minuten, 2. Endisu Getachew (LAC Fürth) 30:42, 3. Tobias Gröbl (LG Zusam) 31:12, 4. Hiob Gebisso (TG Viktoria) 31:46, 5. Felix Luckner (LG Reischenau) 32:54, 6. Andreas Beck (LG Zusam) 32:58, 7. Marius Forstner (SV Mindelzell) 33:10, 8. Florian Kerber (TG Viktoria) 34:01, 9. Tom Hohenadl (Triathlon Augsburg) 34:10, 10. Roman Deisenhofer (TG Viktoria) 34:24.

Frauen (9,7 km):

1. Cornelia Griesche (LG Regensburg) 34:35 Minuten, 2. Kerstin Hirscher (TG Viktoria) 36:11, 3. Isabel Appelt (LG München) 36:28, 4. Elisabeth Fladerer (TG Viktoria) 36:42, 5. Susanne Hafner (Bobingen) 36:53, 6. Christina Kratzer (LG Zusam) 38:02, 7. Valerie Griesche (DJK Ingolstadt) 38:46, 8. Susanne Schader-Schmid (SV Mindelzell) 40:13, 9. Katharina Engelhardt (Team TOMJ) 40:48, 10. Sonja Huber (TG Viktoria) 41:05.

unter www.silvesterlauf-gersthofen.de