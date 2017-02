2017-02-06 00:03:42.0

Einzelkritik Augsburger Glückskinder

Beim 3:2-Sieg gegen Werder Bremen machen die Gastgeber vieles richtig – und einer erzielt sein erstes Tor Von Johannes Graf

Durfte sich freuen, dass es diesmal nicht so eisig kalt war. Richtig warm wurde ihm aber nicht, da Bremen zunächst kaum Torchancen hatte. Bei einem Schuss auf den kurzen Pfosten war er auf dem Posten. Bei den beiden Gegentoren hatte er keine Abwehrchance, weder den Ball aus kurzer Distanz noch den Elfmeter konnte er parieren. Bei einem Gnabry-Freistoß faustete er erfolgreich. Note 3,0

Kehrte nach seiner Genesung in die Startelf zurück. Raphael Framberger musste weichen. Der Bremer Gebre Selassie beschäftigte den Rechtsverteidiger fortwährend. Für offensive Vorstöße und Flankenläufe blieb zunächst keine Zeit. Seine gechippten Pässe die Linie entlang waren leicht zu durchschauen. Steigerte sich in der zweiten Hälfte und bereitete mit einer präzisen Flanke das 2:2 vor. Note 3,0

ANZEIGE

Spielte ordentlich in der Innenverteidigung, gewann Kopfballduelle, klärte in brenzligen Situationen. Kam allerdings mitunter zu spät in den Zweikampf und musste sich mit Foulspielen behelfen. Außerdem drosch er den Ball öfter als gewohnt unkontrolliert nach vorne. Einer seiner schwächeren Auftritte in Diensten des FCA. Note 3,5

Offenbarte seine Stärken in den Mann-gegen-Mann-Duellen, vor allem bei hohen Anspielen auf seine Gegenspieler. Unterlag allerdings vor dem 0:1 im Luftduell im eigenen Strafraum. Durchbrach einmal mit einem beherzten Ritt Bremens Abwehr, verpasste dabei allerdings das Anspiel zum freien Mitspieler. Ließ sich vor dem 1:2 von Gnabry ins Leere schicken. Note 4,0

Leistete sich ungemein viele Fehler in der ersten Hälfte. Stolperte Bälle ins Aus, brachte Mitspieler mit Pässen in Bedrängnis. Hatte immerhin eine starke Aktion in der Offensive, als er den Ball mustergültig Richtung Bobadilla zirkelte. Fing sich im Verlauf des Spiels und gewann seine Zweikämpfe. Hätte beinahe per Freistoßflanke getroffen – und beinahe das 2:3 verschuldet. Note 4,0

Spielte von Beginn an als defensiver Abräumer vor der Abwehr. Da Jan Moravek und Daniel Baier, die dort zuletzt aufliefen, verletzt waren, kam er auf dieser Position zum Einsatz. Interpretierte die Rolle defensiver, bot sich nicht bei eigenem Ballbesitz tief als Anspielstation an. Ihm gelang es nicht, die Kreise der Bremer Mittelfeldspieler zu stören. Mit seiner fünften Gelben Karte ist Kohr für das nächste Spiel am Freitag gegen Mainz 05 gesperrt. Note 4,5

Musste lange auf seinen Premierentreffer für den FCA warten, gegen Bremen gelang er ihm. Setzte den Ball trocken rechts oben in den Knick. In anderen Aktionen fehlte ihm diese Zielstrebigkeit. Hatte Probleme, sich offensiv im Eins-gegen-Eins durchzusetzen. Baute in der zweiten Hälfte körperlich ab. Note 3,5

Sorgte für die spielerischen Elemente im Spielaufbau. Befreite sich wiederholt durch schnelle Bewegungen aus den Fängen seiner Gegenspieler und suchte das Anspiel zu den offensiven Außenspielern und Sturmspitze Bobadilla. Ihm wollte nicht alles so gelingen, wie er sich das dachte. Beim 2:2 allerdings war er plötzlich da. Note 3,0

Nach seinem überragenden Auftritt in Wolfsburg erneut in der Anfangsformation. Bereitete mit einer scharfen Hereingabe die erste Torchance des FCA vor. In der Folge hatte er manch ansprechende Aktion mit Ball am Fuß, leistete sich aber vor allem schwache Abspiele. Trainer Manuel Baum reagierte und nahm ihn früh vom Platz. Note 4,0

Einmal mehr ein blasser Auftritt des Südkoreaners. Vor der Winterpause zeigte er aufsteigende Tendenz, gegen Bremen fehlte ihm die Bindung zum Spiel. In die Nähe des Tores kam er lediglich bei Standardsituationen. Diente bei diagonalen Bällen als kopfballstarker Spieler. Note 4,5

Bringt dieser Tage ordentlich Kampfgewicht mit. Bot sich an, machte Bälle fest. Verpasste erst mit einem Schuss, dann mit einem Kopfball die Führung. Diese leitete er dann mit einem über sich selbst bugsierten Pass auf Schmid ein. Bewegte sich viel, beschäftigte die Bremer Hintermannschaft. Baute in der zweiten Hälfte körperlich ab und hatte keine Torchance mehr – bis er zum Sieg traf. Note 2,0

(52. für Altintop) Sollte dem Mittelfeld des FCA Stabilität geben und die Räume für die Bremer Kreativspieler einengen. Zeigte allerdings eine äußerst ausbaufähige Leistung. Ihm fehlte Ruhe am Ball. Note 4,5

(62. für Schmid) Brachte Tempo ein und belebte das Offensivspiel in der Schlussphase. Eine Torchance gelang ihm nicht.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten gespielt haben.