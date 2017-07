2017-07-06 00:03:34.0

Fußball Baum stellt zwei Neuzugänge in die FCA-Startelf

Khedira und Giefer beginnen gegen den Zweitligisten Innsbruck, Heller wird eingewechselt. Bundesligist verliert den ersten Test mit 0:1. Die Augsburger reisen mit 45 Spielern in zwei Bussen an Von Robert Götz

An der Zufahrt zum Kemptener Illerstadion parkten gestern gleich drei Busse. Einer vom FC Wacker Innsbruck, zwei hatten den Tross des FC Augsburg zum Freundschaftsspiel gebracht. Mit insgesamt 45 (!) Spielern reiste der Bundesligist gestern ins Trainingslager nach Mals (Südtirol). Im Allgäu machte man für den Test gegen den Zweitligisten aus Österreich Zwischenstation. Doch der ging daneben. Der FCA unterlag mit 0:1 (0:1).

Es war ein ungewohntes Bild, das sich den rund 500 Zuschauern bot. Denn genauso viele FCA-Spieler im Kader standen, saßen auf der Tribüne oder hinter der Auswechselbank. Die beiden jüngsten Neuzugänge Michael Gregoritsch und Sergio Córdova wurden gestern genauso geschont wie Raúl Bobadilla oder die Nationalspieler Marwin Hitz, Martin Hinteregger, Kostas Stafylidis, Alfred Finnbogason, Dong-Won Ji oder Takashi Usami, die im Freizeitdress das Spiel verfolgten. In der Startelf standen mit Torhüter Fabian Giefer und Rani Khedira zwei Neu-Augsburger, Marcel Heller wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt.

Wacker, der Nachfolgeklub des FC Tirol, den der jetzige Bundestrainer Jogi Löw 2002 zur Meisterschaft führte, der kurze Zeit später aber pleiteging, war ein unangenehmer Gegner. Denn Innsbruck gilt als heißer Aufstiegsanwärter, spielt nächste Woche die erste Runde im ÖFB-Pokal und startet am 21. Juli in die Punktspielsaison. Der FCA hat das erste Pflichtspiel hingegen erst am Sonntag, 13. August, im Pokal in Magdeburg und bisher nur eine Trainingseinheit absolviert.

Dies wird sich aber in den nächsten zehn Tagen ändern. In Mals sollen die taktischen Grundlagen für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Die konditionellen mussten sich die FCA-Profis schon in den Ferien erarbeiten. Die Trainingsarbeit in Mals wird auf einem Trainingsplatz aber nicht einfach. Der Trainingsbetrieb ist mit einem solchen Riesenkader keine leichte Aufgabe. „Viel hängt an der Organisation, man muss die Trainingsformen gut vorbereiten“, sagt Baum. Im Trainingslager wird er aber auch schon eine erste Vorauswahl treffen, welche Kandidaten den FCA noch vor Ende der Transferperiode (31. August) verlassen sollen. Denn mit so einem aufgeblähten Kader wird der FCA sicher nicht in die Saison gehen. Sechs Spieler sind auf jeden Fall schon für die U23 vorgesehen. Der Konkurrenzkampf ist eröffnet. Und darum wird dem Test am kommenden Mittwoch (18 Uhr) in Mals gegen den 1. FC Kaiserslautern mehr Bedeutung zukommen als dem gestrigen Spiel. Der Zweitligist hat in Zams (Österreich) sein Trainingslager aufgeschlagen.

Gestern tat sich der FCA auf jeden Fall sehr schwer. Die zusammengewürfelte Startelf war zwar überlegen, doch Chancen waren in der ersten Hälfte Mangelware. Die größte vergab Caiuby in der 24. Minute, als er einen Foulelfmeter (Julian Günther-Schmidt war gefoult worden) lässig über das Tor schoss. Nur vier Minuten später rächte sich das, als die Abwehr unsortiert war und Daniele Gabriele das 1:0 (27.) erzielte. In der Halbzeit wechselte Trainer Manuel Baum fast komplett aus. Das Bild änderte sich aber nicht grundlegend. In der 55. Minute vergab Marco Richter in aussichtsreicher Position, wie auch in der 77. Minute Maurice Malone. Der FCA mühte sich, doch ein Tor gelang keines.

FC Augsburg Giefer – Teigl, Danso, Janker, Max – Rieder, Khedira – Schmid, Thommy, Caiuby – Günther-Schmidt