2017-02-18 00:03:57.0

Bayerische Titeljagd im Siebentischwald

Landesmeister im Halbmarathon gesucht

Neben den Stadion-Titelkämpfen in der Rosenau vom 22. bis 23. Juli wird in diesem Jahr in Augsburg eine weitere bayerische Leichtathletik-Meisterschaft ausgetragen. Die Halbmarathon-Läufer ermitteln am 23. April ihre Landesmeister im Rahmen des 31. swa-Halbmarathons.

Dieser Klassiker der TG Viktoria Augsburg über die 21,1 Kilometer startet an der Sportanlage Süd und führt durch den Siebentischwald. „Die TG Viktoria zählt zu den routiniertesten Laufveranstaltern in Bayern“, bestätigt Dieter Claus. Der schwäbische Laufwart des Leichtathletik-Verbandes hatte die Viktorianer als Meisterschaftsausrichter vorgeschlagen.

Der Halbmarathon wird seit sieben Jahren von den Stadtwerken Augsburg unterstützt. Für alle Freizeitsportler steht zudem wieder ein Rennen über 6,7 Kilometer auf dem Programm.

„Der neue Drei-Runden-Kurs und das kurzweilige Rahmenprogramm werden Leistungs- und Hobbyläufer gleichermaßen begeistern“, verspricht Lars Leifeld, seit heuer der Laufsport-Abteilungsleiter der TG Viktoria. (wilm)

mit Bayerischer Meisterschaft am 23. April 2017 www.swa-strassenlauf.de