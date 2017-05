2017-05-30 00:05:21.0

Bayernligist TCA macht Hausaufgaben

Tennis-Meisterschaft kaum noch möglich

Er bemüht sich um Zuversicht, doch insgeheim weiß Jakob Schweyer, dass die Meisterschaft kaum noch zu erreichen ist. Der Tennis-Chef des TC Augsburg kennt die Bayernliga-Tabelle. „In der jetzigen Situation wäre es vermessen, sich mit Platz eins auseinanderzusetzen“, betont Schweyer. Theoretisch scheint in den letzten beiden Begegnungen für Augsburg einiges möglich. Die Männer des TCA (8:2 Punkte) liegen lediglich zwei Zähler hinter Tabellenführer TC Wolfratshausen, das Punkteverhältnis spricht allerdings gegen sie. Hier liegt Wolfratshausen deutlich vorn.

Die Augsburger haben zuletzt ihre Hausaufgaben gemacht, auf den Erfolg gegen Luitpoldpark München (6:3) ließen sie am Sonntag ein 6:3 gegen den TC Erding folgen. Schweyer zeigt sich begeistert, dass seine Mannschaft nahezu in Bestbesetzung antrat. Zwar fehlte einmal mehr die Nummer eins Hannes Wagner, dagegen waren Luca Wiedenmann, Lukas Engelhardt oder die Brüder Constantin und Christopher Frantzen mit von der Partie.

Schweyer will weiterhin diesen Talenten eine Chance geben. Er befürchtet allerdings, dass er sie nur mit einem Aufstieg mittelfristig in seinem Verein halten kann. In der Regionalliga wären sie leichter von einem Verbleib zu überzeugen, begründet Schweyer.

Die Bayernliga macht nun eine vierwöchige Pause, erst am 25. Juni wird die Runde fortgesetzt. Für den TCA mit einem Spitzenspiel. Die Augsburger fahren zum unbesiegten Tabellenführer Wolfratshausen. Auch wenn dieser sich wohl sogar eine knappe Niederlage gegen Augsburg leisten könnte und trotzdem mit einem Erfolg am letzten Spieltag Meister werden würde, verspricht TCA-Chef Schweyer: „Wir wollen ihnen ein Bein stellen.“ (joga)