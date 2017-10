2017-10-16 00:06:43.0

Einzelkritik Beweglich und trickreich

Marcel Heller war der beste Stürmer, Philipp Max der beste Verteidiger

Der FC Augsburg bleibt die Überraschungsmannschaft in der ersten Bundesliga. Auch bei der TSG Hoffenheim bot die Mannschaft von Trainer Manuel Baum vor allem im kämpferischen Bereich eine starke Leistung und entführte beim 2:2 vor über 27000 Zuschauern einen weiteren wichtigen Punkt. Nachfolgend die Einzelkritik:

Der Keeper war ein sicherer Rückhalt und glänzte bei einigen brenzligen Situationen. Bei den beiden Gegentreffern war der Schweizer machtlos. Note 2,5

Nicht ganz so stark wie in den vergangenen Spielen. Schlug manche Bälle etwas „blind“ hinten raus. Allerdings in Eins-zu-eins-Situationen meist durchaus solide. Note 3,5

Der Niederländer war entscheidend am 2:2 beteiligt. Es war eigentlich „sein Tor“, das als Eigentor gewertet wurde. War viel unterwegs, zeigte aber auch einige Konzentrationsschwächen. Note 3

Der Österreicher hatte in der ersten Hälfte einige gute Aktionen und hätte auch ein Tor erzielen können. Nach der Pause baute „Hinti“ allerdings etwas ab. Jetzt wird er dem Verein längere Zeit fehlen (siehe eigenen Bericht auf dieser Seite) Note 3,5

Der ehemalige Karlsruher war wohl der beste Abwehrspieler beim FCA. Rackerte sich einen ab und gewann viele Bälle. Bereitete auch mit einer schönen Aktion das 1:1 durch Michael Gregoritsch vor. Note 2

Kämpferisch wie immer vorbildhaft. Allerdings zeigte der Kapitän doch einige Schwächen im Abspiel. Vor allem im Offensivspiel kam Baier nicht so zur Geltung wie gewohnt. Note 3,5

Der 18-Jährige durfte in dieser Saison erstmals von Beginn an ran. Wirkte in der Anfangsphase zunächst etwas unsicher. Steigerte sich aber von Minute zu Minute. Machte dann in der Schlussphase Platz für Marco Richter. Note 2,5

Der Ex-Darmstädter machte ein sehr gutes Spiel. Sehr beweglich und trickreich. Lieferte sich mit der Hoffenheimer Abwehr einen offenen Schlagabtausch und schlug auch immer wieder viele kluge Flanken. Note 2

Vom Südkoreaner war nur wenig zu sehen. Er fand nur schwer ins Spiel und hatte so seine Probleme. Die Länderspielreise hat an ihm anscheinend ziemlich gezehrt. Acht Minuten vor dem Ende kam für ihn Moravek. Note 4,5

Vielleicht hätte der Brasilianer aufgrund seiner Schnelligkeit mehr ausrichten können. Caiuby wirkte in der ersten Hälfte präsenter als nach dem Wechsel. Verlor da dann zeitweise den Faden. Note 4

Der Stürmer war nach der WM-Qualifikation ziemlich platt. Finnbogason machte zwar in der ersten Hälfte einige Bälle fest und hatte Pech mit einem Lattenschuss, aber blieb ansonsten schon etwas farblos. Note 4,5

War sofort zur Stelle, als er nach 62 Minuten für Finnbogason ins Spiel kam, und traf zum 1:1. Ein kurzer, aber ein gelungener Auftritt des ehemaligen Hamburgers. Auch nach seinem Treffer bot Gregoritsch eine sehr mannschaftsdienliche Leistung.

Gleiches gilt für ihn. Der Tscheche fügte sich gut ein, als er nach 82 Minuten ins Spiel kam, und war entscheidend am 2:2 beteiligt.

Der U23-Torjäger feierte in Sinsheim sein Bundesliga-Debüt. Er sollte eigentlich früher ins Spiel kommen, doch kurz vor seiner Einwechslung traf Gregoritsch zum 1:1. Aufgrund von taktischen Gründen brachte ihn Baum dann erst nach der 2:1-Führung von Hoffenheim in der 82. Minute. Fügte sich gut ein. W. Langner

Es werden nur Spieler bewertet, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.