2017-09-26 00:04:47.0

Bezirksligisten zahlen Lehrgeld

TG Viktoria und Haunstetten verlieren

Der TSV Haunstetten unterlag auch DJK Memmingen mit 3:4 (2:3). Matthias Dreßen brachte die Gäste zwar in Führung, aber nach knapp einer halben Stunde kam Memmingen immer besser ins Spiel. Innerhalb von acht Minuten trafen die Gastgeber dreimal. Kurz vor der Pause verkürzte Haunstetten durch Wiest zum 3:2. In Hälfte zwei hatte das Spiel nun nicht mehr das atemberaubende Tempo wie in der ersten Halbzeit. Haunstettens Anschlusstreffer durch Kraus in der 87. Minute war zu wenig. In der Tabelle ist Haunstetten jetzt Siebter.

TSVH Seewald - Maier, Obermeier, Hajdarevic, E. (46. Hajdarevic, A.) – Stelzner, Dreßen, Murphy, Bozkurt (66. Schmid), Finsterwalder, Kraus – Wiest(77. Yilmaz)

Nach einer 1:3-Niederlage gegen den FC Kempten bleibt die TG Viktoria weiter im Tabellenmittelfeld auf Platz neun. Nach dem 0:1 kurz vor der Pause und einem Doppelschlag nach der Halbzeit, schien das Spiel früh zugunsten Kemptens entschieden. Die Hausherren kamen nach einer Stunde zum 1:3-Anschlusstreffer durch Andre Schäffner. Die Rote Karte für Kemptens Fuchs hatte keinen Einfluss mehr. (pfan)

TG Viktoria Baur - Jenik, C., Bertele, Toh (60. Goldenberg), Jenik, M. (60. Czifra), Harjung – Fischer, Schäffner, Weber (60. Klein), Müller – Bukovec