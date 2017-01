2017-01-05 00:03:19.0

C-Junioren sind Turniersieger

FCA-Nachwuchs schlägt Hoffenheim

Mit einer ausgezeichneten Leistung warteten die C-Junioren-Fußballer des FC Augsburg auf. Trainer Andreas Haidl gewann gegen stärkste Konkurrenz das erste Hallenturnier der Wintersaison, den internationalen Eichberg-Cup in Blumberg. Mit 2:1 siegte die Mannschaft im Endspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim, Adrien Koudelka und Moritz Schweinstetter erzielten die Augsburger Tore. „Die beiden besten Mannschaften standen im Finale. Ich bin natürlich sehr zufrieden mit unserem erfolgreichen Einstand in die Hallensaison“, sagte Trainer Haidl strahlend.

Seine Mannschaft musste keine einzige Niederlage hinnehmen. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen RB Leipzig folgten ein 4:1 gegen die Grashoppers Zürich, 3:2 gegen den SC Freiburg und 3:1 gegen 1860 München. Obwohl sich Leonard Zeqiri verletzte und passen musste, wie auch im Finale Jordi Wegmann, ließ der FCA in der Zwischenrunde nichts anbrennen. Dem 2:0 gegen den Karlsruher SC folgte ein 9:3 gegen den SC Freiburg mit einer Glanzleistung und nach dem 4:0 gegen den FC Basel ging es ab in das Endspiel. „Das war ein toller Abschluss eines so erfolgreichen Jahres“, betonte Haidl. Die FCA-Tore erzielten Moritz Schweinstetter (7), Angelo Willadt (6), Tim Civeja, Adrien Koudelka (je 4), Jordi Wegmann (3), Leonard Zeqiri (2) und Luca Straub. (AZ)