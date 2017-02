2017-03-01 00:02:50.0

Callsen-Bracker ist schmerzfrei

Teilweise Training mit dem Team

Die Leidensgeschichte des Jan-Ingwer Callsen-Bracker neigt sich dem Ende entgegen. Am 10. Dezember 2015 verletzte sich der Innenverteidiger des FC Augsburg im Europa-League-Spiel gegen Belgrad schwer am linken Sprunggelenk. Die Diagnose damals war verheerend: doppelter Bänderriss, gebrochenes Wadenbein und ein Knorpelschaden.

Seitdem kämpft der Abwehrspieler um seine Rückkehr ins FCA-Team. Immer wieder gab es Rückschläge, doch am Dienstag machte Callsen-Bracker, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, einen großen Schritt nach vorne: Erstmals nahm er am Mannschaftstraining teil, zumindest an einem Teil davon.

Noch hat er nicht die komplette Freigabe durch die Ärzte, doch nach 15 Monaten Pause will Callsen-Bracker, der schmerz- und beschwerdefrei ist, jetzt auf der Zielgerade nichts mehr riskieren.

Mit dabei waren auch wieder Stürmer Alfred Finnbogason nach einer Schambeinentzündung und Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw, der zuletzt unter Rückenbeschwerden litt. Nicht auf dem Platz stand dagegen Mittelfeldmotor Daniel Baier (Achillessehnenbeschwerden). Jonathan Schmid absolvierte individuelles Training, Tim Rieder nur Lauftraining. (ötz)