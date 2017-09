2017-09-26 00:05:04.0

DJK Hochzoll war ein gern gesehener Gast

Volleyballerinnen verlieren klar 0:3

Den Saisonstart hatten sich die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll anders vorgestellt. Doch die ersatzgeschwächten Augsburgerinnen unterlagen beim TV Altdorf klar mit 0:3 (17:25, 19:25, 20:25).

Schon ohne Ausfälle wäre die Partei beim Vorjahres-Dritten eine Herausforderung geworden, doch so war die DJK an diesem Spätnachmittag chancenlos.

In keiner Phase des Spiels konnten die Augsburgerinnen, immerhin Vorjahreszweite, ihre Normalform finden. Allerdings fehlten der DJK mit Theresa Felchner, Franziska Slomka und Neuzugang Ekaterina Soloninkina alle drei Mittelblockerinnen. Zudem musste auf Annika Westenkirchner und Nadine Kulig verzichtet werden. „Wir haben zwar nicht gut gespielt, aber fünf Ausfälle sind auf diesem Niveau einfach nicht zu verkraften“, erklärte Teammanagerin Sonja Zellner.

So musste Außenangreiferin Sonja Auer in die Spielfeldmitte rücken, wo sie zwar alles beim Block versuchte, doch ganz konnte sie die Stammspielerinnen eben nicht ersetzen. „Da fehlt die komplette Struktur des Spiels. Es ist einfach nichts so, wie wir es in der Vorbereitung eingeübt haben. Zudem hatten wir so gut wie keine Wechselmöglichkeit“, erklärte Zellner die Auswirkungen der Personalprobleme.

Die Gastgeberinnen nützten diese Schwächung gnadenlos aus und nach nur 64 Minuten war die Auswärtsniederlage perfekt. Vor den Toren Nürnbergs war die Freude über den Sieg aber umso größer, weihten die Altdorferinnen ihre neue Spielstätte, die neue Dreifachturnhalle, vor rund 150 Zuschauern mit einem Sieg ein. (AZ)

DJK Hochzoll Schnürer, Zellner, Auer, Roppel, V. Kulig, Köber, Drigalski, Hall