2017-10-04 00:03:08.0

DNL-Team geht leer aus

Eishockey: Zwei Niederlagen in Berlin

Der Eishockey-Nachwuchs des AEV kehrte ohne Punkte aus Berlin zurück. Die Augsburger DNL-Mannschaft musste sich den körperlich überlegenen Hauptstädtern zweimal geschlagen geben. Zahlreiche angeschlagene Spieler, unnötige Strafzeiten und viele Gegentore zu Drittelbeginn waren die Hauptgründe für das Null-Punkte-Wochenende. Die erste Partie endete 2:4. Die AEV-Treffer durch Timo Bakos und Nicolas Baur konnten die Niederlage nicht mehr abwenden. Es folgte ein 1:5 im zweiten Spiel, der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 gelang Nicolas Baur.

AEV-Trainer Michael Bakos hatte dennoch Gutes im Auftritt seiner Mannschaft gesehen: „Weite Teile in beiden Spielen haben wir gut mitgehalten und dem Spiel auch unseren Stempel aufgedrückt. Um in Berlin als Sieger vom Eis zu gehen, hätten wir jeweils 60 Minuten diszipliniertes und schnörkelloses Eishockey spielen müssen. Das haben wir nur phasenweise abliefern können.“ So ging der AEV an diesem Wochenende erstmals leer aus und verbleibt mit zehn Punkten nach sechs Spielen auf Rang drei. (AZ)