2017-09-22 00:04:09.0

Volleyball Darf Hochzoll wieder jubeln?

Drittliga-Frauen starten als Favorit in die neue Saison, doch gleich zum Auftakt fehlt nahezu der komplette Mittelblock Von Andrea Bogenreuther

Kurz vor dem Start in die neue Drittliga-Saison gibt es schon ziemliche Hiobsbotschaften für die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll. Gleich vier Spielerinnen werden der Mannschaft im Auftaktspiel beim TV Altdorf am Samstag (18 Uhr) fehlen – nahezu der komplette Mittelblock.

Theresa Felchner (laboriert an der Bandscheibe) und Franziska Slomka (im Training umgeknickt) fallen verletzt aus, Ekatarina Soloninkina ist verhindert und Annika Westenkirchner ist beruflich unterwegs.

„Natürlich ist es sehr schade und wir sind wir ein wenig enttäuscht. Unser Kader wäre so gut gewesen wie noch nie. Aber wir haben immer noch acht Spielerinnen, die müssen es nun rausreißen“, sagt Teammanagerin Sonja Zellner zur unglücklichen Situation zum Saisonauftakt.

Trainer Nikolaj Roppel nutzte die vergangenen Tage denn auch, um das Team des Vizemeisters der vergangenen Saison neu zu ordnen. Dafür beorderte er Auer (Rückkehrerin vom SV Lohhof) in den Mittelblock. Eine Aufgabe, der die zweitliga-erfahrene Außenangreiferin gewachsen sein dürfte. „Sonja ist ja sehr erfahren und hat diese Position schon gespielt, als sie bei uns war“, ist Zellner zuversichtlich. Auch wenn eine Woche nicht viel Zeit sei für eine solche Umstellung.

Zellner hofft deshalb, dass die Ausfälle im Team nicht von langer Dauer sind. Felchner konnte auch schon wieder leicht trainieren, nur ein Spieleinsatz kommt noch zu früh.

So fährt die Rumpftruppe aus Hochzoll am Samstag zu den Franken, die zum Auftakt besonders motiviert sein dürften. Schließlich wird mit dem Volleyballspiel gegen Augsburg nach dreijähriger Wartezeit die neu gebaute Halle in Altdorf eröffnet.