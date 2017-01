2017-01-26 00:05:11.0

Faustball Der Einsatz lohnt sich

Zweitliga-Männer des TV Augsburg holen gegen Schlusslicht wichtigen Erfolg. Der Ligaverbleib ist dadurch nicht gesichert

Die Faustballer des TV Augsburg sind dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd ein Stück näher gekommen. Verantwortlich dafür waren die zwei Punkte, die die Mannschaft beim Heimspieltag für sich verbuchte. An den beiden letzten Spieltagen wollen die Augsburger ihren fünften Tabellenplatz verteidigen, um nicht noch in den Strudel eines Zusatzabstiegs ab Rang sechs zu geraten.

Im Auftaktspiel gegen den ewigen Rivalen TuS Frammersbach ließen sich die Gastgeber in den ersten beiden Sätzen trotz jeweils komfortabler Führung (10:6 und 8:5) in die Verlängerung zwingen und mussten sogar drei Satzbälle abwehren, ehe sie die Sätze noch glücklich mit 14:12 und 12:10 für sich entschieden. Danach riss bei den Fuggerstädtern der Faden und die Sätze drei und vier gingen klar mit 5:11 und 6:11 an die Männer aus der Rhön. Im entscheidenden Satz zeigte der TVA seine Spielstärke und schoss den Tabellenletzten mit 11:2 buchstäblich aus der Halle.

Im Anschluss gegen Spitzenreiter TV Hohenklingen hatten sich die Augsburger viel vorgenommen, wurden aber in den Sätzen eins und zwei von dem württembergischen Spitzenklub kalt erwischt (3:11, 5:11). Dann spielten die Augsburger ihre Stärken aus, mit solidem Abwehr- und Aufbauspiel sowie druckvollem Angriff erkämpften sie sich beim 10:6 sogar vier Satzbälle. Weil sie keinen nutzten, unterlag der TVA am Ende noch mit 11:13 und 0:3-Sätzen.

TVA I David und Felix Färber, Michael und Christian Schäfer, Schulz, Stanikowski

Die Abstiegsgefahr hofft das Bayernligateam gebannt zu haben. Mit einem nicht erwarteten 3:0-Sieg (11:2, 11:1, 11:5) über den ersatzgeschwächten TSV Unterpfaffenhofen II sicherten sich die Fuggerstädter zwei vorher nicht eingeplante Punkte. Damit hat sich der TVA II auf Rang vier vorgearbeitet, will aber beim letzten Heimspieltag auch noch den Abstand auf die abstiegsbedrohten Relegationsplätze absichern. Beim Auswärtsspiel gegen Tabellenführer Nürnberg-Eibach schrammte das junge TVA-Team an einer Überraschung vorbei (10:12, 2:11, 12:14). (dpw)

TVA II Fahle, Häcker, G. Lutzenberger, Mengler, Schiffler, Schneeweis, Schön