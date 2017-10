2017-10-06 00:06:25.0

Eishockey Der Kapitän im Rampenlicht

Steffen Tölzer bestritt gestern Abend sein 600. Spiel für die Augsburger Panther. Was ihn auszeichnet und wie lange die Fans auf alle Fälle noch mit ihm rechnen dürfen Von Milan Sako

Für die Panther war das gestrige Match gegen die Grizzlys Wolfsburg lediglich das zehnte Saisonspiel, das sie aber immerhin mit 3:2 nach Penaltyschießen gewannen, doch Steffen Tölzer hatte dabei einen ganz besonderen Auftritt. Der langjährige Kapitän der Panther bestritt sein 600. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga. Diese Marke haben zwar bereits einige Profi-Kollegen erreicht, aber das Besondere bei dem 32-Jährigen, der aus dem AEV-Nachwuchs stammt: Er hat alle Erstligaspiele nur für einen Verein bestritten. „Die Augsburger Panther sind eben mein Klub“, sagt das Urgestein.

Tölzer hat längst Duanne Moeser als vorherigen DEL-Rekordspieler abgelöst. Von 2008 bis 2014 gehörte der Linksschütze als Assistenzkapitän dem Führungsteam an. Seit 2014 ist Tölzer der Kapitän. „Er ist in der Stadt, aber auch in der Liga das Gesicht der Mannschaft“, sagt Sportmanager Duanne Moeser über seinen früheren Teamkollegen und fügt an: „Ihn zeichnet sein unbedingter Wille zu gewinnen aus. Außerdem hat er nie aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Und er ist noch nicht satt.“ Auch durch eine schwere Halswirbelverletzung vor einigen Jahren ließ sich der Abwehr-Spezialist nicht stoppen. Für die Panther hat er bisher 24 Tore erzielt und 81 Vorlagen gegeben. Seither bereitet sich die Nummer 13 im Sommer noch intensiver auf die Saison vor. Im Jahr 2003 bestritt Steffen Tölzer, der in Zittau in der ehemaligen DDR geboren ist, sein erstes DEL-Match für die Augsburger Panther. Und es dürften noch einige Spiele mehr hinzukommen, denn der Kapitän verlängerte bereits in der vergangenen Saison seinen Vertrag bis 2020.