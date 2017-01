2017-02-01 00:02:58.0

Kanu Der Silbermann erhält zwei Sterne

Sideris Tasiadis darf sich nach erfolgreicher Ausbildung Polizeimeister nennen. Jetzt kann sich der Olympiateilnehmer ganz auf das Paddeln konzentrieren Von Peter Deininger

Sideris Tasiadis ist Herausforderungen gewöhnt. Als Slalomkanute mit Fachrichtung Canadier-Einer kann er selbst schwierigstes Wildwasser meistern. In den vergangenen Wochen musste er aber vor allem die Schulbank drücken, schriftlich schwierige Sachverhalte erklären und dabei auch eine flotte Zeit vorlegen. Der 26-Jährige hat die Prüfungen für den Polizeidienst bestanden. „Mit 7,97 von 15 möglichen Punkten“, erzählt der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in London 2012.

Sichtbares Zeichen für den Karrieresprung: Tasiadis hat auf seiner Uniform künftig zwei Sterne auf der Schulter. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ernannte den Augsburger Kanuten und fünf weitere Kollegen am Montag in München zu Polizeimeistern. „Wir haben sehr engagierte Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die sich durch gute Leistungen auszeichnen und hervorragend in die Mannschaft der Bayerischen Polizei passen“, lobte der Minister. Darunter ist mit Kajakfahrer Tobias Kargl ein weiterer Augsburger. Die sechs Sportler sind die erste Abschlussklasse eines vor fünf Jahren gestarteten Fördermodells mit der Ausbildungszentrale in Dachau.

ANZEIGE

Seit Sommer 2012 können Athleten eine Berufsausbildung und spätere Verwendung im Polizeivollzungsdienst mit ihrem Sport verbinden. „Unsere Vorgesetzten bei der Polizei kommen uns sehr entgegen. Wir werden notfalls auch kurzfristig freigestellt“, ist Tasiadis hochzufrieden mit der Arbeit in den vergangenen Jahren.

Den Sommer über konnte er sich voll auf seine Dienstfahrten im Canadier konzentrieren, im Winter stand die Polizeiausbildung im Vordergrund. „Wie es genau weiterläuft, ist noch nicht ganz geklärt. Ich werde meinen Jahreswettkampfplan einreichen, dann wird entschieden, wann ich freigestellt werde.“

Sideris Tasiadis ist froh, dass die Zeit der Prüfungen vorbei ist. „Es war nicht ganz einfach, den Aufgabenkatalog und das Zeitfenster unter einen Hut zu bringen.“

Nachdem er in diesem Winter die Paddelarbeit stark reduziert hatte, greift er in den kommenden Wochen wieder mehr zum Stechpaddel. Der erste Saisonhöhepunkt ist die nationale WM-Qualifikation Anfang Mai.