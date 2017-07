2017-07-05 16:34:00.0

Benefiz-Golfturnier Der besondere Reiz des Presse Cups

Am Samstag wird das Benefiz-Turnier im GC Augsburg zum 41. Mal ausgetragen. Florian Ketterle verbindet dort seine Wünsche, zu helfen und einen anspruchsvollen Platz zu spielen. Von Andrea Bogenreuther

Florian Ketterle ist leidenschaftlicher Golfer. Wenn es sein dicht gedrängter Terminplan als Geschäftsführer der Ketterle Car Group zulässt, zieht es ihn hinaus in die Natur und auf den Golfplatz. Ein Turnier, für das er sich jedes Jahr zuverlässig die Zeit nimmt, ist der Presse Cup der Augsburger Allgemeinen, das Benefiz-Turnier zugunsten der Kartei der Not. "Das Turnier ist eine gute Sache. Das Hilfswerk kümmert sich um die Bedürfnisse der Schwächeren in unserer Region und versucht Leid zu lindern", sagt Florian Ketterle.

Ein Grund für ihn, mit dem Sportwagen Zentrum Deutschland (SZD), einem Unternehmen der Ketterle Car Group, nicht nur als Hauptsponsor beim Presse Cup anzutreten, sondern auch selbst mitzuspielen und sich dem anspruchsvollen 18-Loch-Platz im Golfclub Augsburg in Burgwalden zu stellen.

Ketterle: "Es war einfach sensationell"

Beste Tipps für einen guten Auftritt beim Presse Cup konnte sich Ketterle vor zwei Wochen von einem wahren Profi holen. Im Rahmen der BMW International Open spielte er beim ProAm-Turnier im Flight mit dem Austrian-Open-Sieger, dem Südafrikaner Dylan Frittelli. "Es war einfach sensationell. Ein super netter Kerl mit einem monströsen Schwung", schwärmt Ketterle von dieser lehrreichen Runde in München-Eichenried.

Sportlich ambitioniert ist der Sportwagen-Liebhaber ohnehin. Im vergangenen Jahr belegte er im Rennen um den begehrten Wanderpokal der Augsburger Allgemeinen für das beste Nettoergebnis Platz vier, kam an dem Überraschungssieger, Landrat Martin Sailer, der mit 54 Nettopunkten alle ausstach, allerdings nicht heran. Wie es sich für einen Titelverteidiger gehört, ist Martin Sailer auch in diesem Jahr wieder am Start, um seinen Coup vielleicht sogar zu wiederholen.

Die Chancen stehen allerdings nicht besonders gut. Denn an eine gelungene Titelverteidigung kann sich Harry Schenavsky nicht erinnern. Dabei ist er, wie er schmunzelnd sagt, seit "gefühlten 20 Jahren" als Turnierleiter beim Presse Cup im Einsatz. Er verspricht den Teilnehmern aber zumindest eine ganz "neue Optik". Schließlich hat der GCA erst kürzlich seine Clubterrasse aufwendig erweitert. In Form eines großen Decks aus Holzdielen und mit bequemen Loungemöbeln. Dort wird nun erstmals das Zelt für die Abendveranstaltung aufgebaut. "Wir haben viele Maßnahmen ergriffen, damit alles top ist", sagt Schenavsky und verspricht, dass auch die Spieler des Presse Cups den Platz am Samstag in einem "einwandfreien Zustand" vorfinden werden.