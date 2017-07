2017-07-20 00:05:29.0

Skaterhockey Der erste Sieg

Beim TVA III platzt der Knoten

Die Mannschaft des TV Augsburg II wird die Saison in der Regionalliga nach der Vorrunde auf Rang drei beenden. Das schwäbische Derby gegen die Allgäu Rangers Marktoberdorf gewannen die Augsburger mit 15:4 (5:1, 5:0, 5:3).

In der überlegen geführten Begegnung ragten beim TVA Benedikt Schulz (4 Tore) sowie Florian Späth (3 Tore, 3 Vorlagen) heraus. Für die weiteren Augsburger Treffer sorgten Tobias Fritz, Christoph von Külmer (je 2), sowie Spielertrainer Benjamin Becherer, Tobias Beimel, Felix Hirschberger und Benedikt Leinauer. Für eine Überraschung sorgte das Team des TV Augsburg III in der Landesliga Süd. Im Lokalderby gegen die Skater Union gelang dem TVA-Team mit dem 7:6 (2:4, 3:1, 2:1) der erste Saisonerfolg. Für den TVA III trafen Patrik Vrabec, Oliver Vogt (je 2), Joshua Schulz, Daniel Thorbrügge und Dobeit Ibele. Für die Skater Union waren Patrick Spingler, Marek Landsmann (je 2), Andreas Härtl und Jonas Weidle erfolgreich. Im Eisstadion Haunstetten spielen am Samstag (16 Uhr) die Dillingen Stingrays gegen den TVA III und ab 18 Uhr die Skater Union gegen den ERC Ingolstadt II. Bayerischer Vizemeister wurden die Frauen der Fuggerstadt Panther nach einem 6:0 gegen die Deggendorf Pflanz und dem 0:1 gegen Meister Allgäu Rangers Marktoberdorf. Tabellenführer sind die Junioren des TV Augsburg nach dem 6:5 (1:1, 2:1, 3:3) beim Tabellenzweiten ERC Ingolstadt. Am Samstag (15.30 Uhr) erwartet das TVA-Team die Gäste aus Neubeuern.

Mit 6:8 (1:4, 1:1, 3:4) verlor die TVA-Jugend in Atting. „Unkonzentrierte Defensive und mangelnde Chancenverwertung waren für die Niederlage verantwortlich“, so Trainer Nikolai Luther. Die TVA-Jugend hat am Samstag ab 14 Uhr den ERC Ingolstadt zu Gast und die Schüler treten am Sonntag (14 Uhr) in Marktoberdorf an. (AZ)