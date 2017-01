2017-01-27 00:03:41.0

FCA-Gegner Der neue Sportchef legt gleich richtig los

Olaf Rebbe bastelt auch wenige Tage vor dem FCA-Gastspiel weiter am Kader des VfL Wolfsburg Von Robert Götz

Als Olaf Rebbe Mitte Dezember den gefeuerten Klaus Allofs als Sportchef beim VfL Wolfsburg beerbte, da schien der 38-Jährige vor einem Berg von Aufgaben zu stehen, der größer schien als der Mount Everest. Drei Spieltage vor der Winterpause stand der Werksklub mit den großen Ambitionen mit zehn Pünktchen auf Platz 15, gerade mal einen Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Zudem schien das Klima innerhalb des Vereins so vergiftet, als hätten die Abgastests von VW in den Katakomben der Wolfsburg-Arena stattgefunden. Jung-Star Julian Draxler bockte, weil er sich in der schmucklosen Autostadt trotz des fürstlichen Gehaltes nicht mehr wohlfühlte, der VfL ihn aber verdonnerte zu bleiben. Daraufhin schleppte sich der 23-jährige Mittelfeldspieler derart lustlos über das Spielfeld, dass ihn selbst die langmütigen VfL-Fans auspfiffen. Und eine der ersten Amtshandlungen von Rebbe, Interimstrainer Valérien Ismaël fest anzustellen, schien in einem Desaster zu enden. Etwas mehr als vier Wochen später haben sich die ganzen dunklen Wolken über den hohen Schornsteinen des VW-Werkes weitestgehend aufgelöst.

Mit drei Siegen in Folge hat sich die Tabellensituation deutlich entspannt. Die sportliche Konsolidierung hat auch viel mit Rebbes schnellen Personalentscheidungen zu tun. Innerhalb von zwei Wochen hatte der gebürtige Waiblinger das Problem Draxler vom Tisch. An Weihnachten stand fest, dass Draxler für 42 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechseln würde. Es kehrte Ruhe ein.

So überraschend ist das konsequente Handlen von Rebbe nicht. Er ist schon 13 Jahre im Fußballgeschäft. Seine sportliche Karriere endet früh verletzungsbedingt in der Bezirksoberliga. 2004 begann Rebbe dann als Praktikant bei Werder Bremen – unter Klaus Allofs. Der brachte ihm alles bei, ehe er Rebbe 2012 als seine rechte Hand mit nach Wolfsburg nahm. Nun hat Rebbe allein das Sagen. „Neu ist nur, dass ich unsere Entscheidungen jetzt in der ersten Reihe vertrete“, sagte Rebbe der Süddeutschen Zeitung.

Die Draxler-Ablöse investierte Rebbe zum Großteil gleich wieder. Er holte den Franzosen Paul-Georges Ntep, den Niederländer Riechedly Brazoer, den Nigerianer Victor Osimhen und den Mainzer Yunus Malli. Vor dem Trainingslager in Spanien hatte Rebbe sein Arbeitspensum fast erledigt.

Folge: Der VfL startete mit einem 1:0-Heimsieg gegen den HSV in die zweite Halbserie. Neuzugang Ntep spielte dabei eine wichtige Rolle. Er bereitete das Siegtor von Mario Gomez vor. Es war der erste Heimtreffer von Gomez seit seinem Wechsel zum VfL.

Der Umbau des Kaders ist aber noch nicht abgeschlossen. Kurz vor dem Gastspiel des FC Augsburg am Samstag in Wolfsburg verkaufte Rebbe Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri für geschätzte 2,5 Millionen Euro an Schalke 04. Im Sommer wäre der 29-Jährige ablösefrei gewesen. Trotzdem bleibt Trainer Ismaël vor dem Duell mit dem FCA gelassen. „Wir haben gute Alternativen zu ihm und haben einige Varianten durchgespielt.“ Vierinha wird wohl auf der rechten Außenbahn spielen.

Wolfsburg gegen Augsburg ist ein Duell der Tabellennachbarn. Der VfL (19 Punkte) steht als Zwölfter knapp vor dem FCA (18 Zähler). Finanziell trennen die beiden Klubs dagegen Welten. Das durchschnittliche Gehalt der VfL-Profis liegt bei rund 2,1 Millionen Euro, beim FCA beträgt es rund 560000 Euro (Quelle: Sport Intelligence). Trotzdem warnt Ismaël: „Die Lage bleibt gefährlich. Wir wollten die ersten beiden Heimspiele 2017 gewinnen, bislang haben wir ein Spiel geschafft. “

Das Duo Rebbe/Ismaël muss weiter liefern. Die VW-Bosse sind anspruchsvoll. Eine Niederlage gegen den FCA ist nicht eingeplant. Der fährt gerne nach Wolfsburg. Nur eines von vier Gastspielen ging verloren. Vergangene Saison gewann der FCA beim VfL 2:0. Da hieß der Trainer aber noch Dieter Hecking und der Sportchef Klaus Allofs.