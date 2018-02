2018-02-03 00:04:05.0

Handball Derby in Günzburg

Wenn Haunstetter Männer antreten, könnte es einen neuen Zuschauerrekord geben

Wer hätte das gedacht? Am 17. Spieltag der Handball-Bayernliga der Männer kommt es am Samstagabend (19.30 Uhr) zum Derby zwischen dem VfL Günzburg und dem TSV Haunstetten und im Duell Vierter gegen Fünfter zu einem wahren Schlagerspiel.

Fünf Vereine befinden sich derzeit noch im Kampf um die Vizemeisterschaft hinter dem designierten Meister Erlangen-Bruck und die beiden schwäbischen Konkurrenten sind aktuell nach Pluspunkten (20) sogar gleichauf. Der Erfolg der Donaustädter mutet etwas überraschend an, zumal der Traditionsverein nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr gerade so den Klassenerhalt sichern konnte. Hauptverantwortlicher des VfL-Aufschwungs ist Trainer Stephan Hofmeister, der seit einigen Jahren wieder für seinen Heimatklub tätig ist und neben den Männern auch im Jugendbereich für sensationelle Impulse gesorgt hat. So kann der ehemalige Bundesligist auch seit drei Jahren stolz auf eine A-Jugend-Bundesligamannschaft sein. Dem TSV Haunstetten gelang dieses Kunststück 2011 und mit Alexander Horner und Alexander Rothfischer sind neben Trainer Michael Rothfischer noch drei Protagonisten im aktuellen Männerkader. Auf Haunstetter Seite freut man sich riesig auf das Duell, zumal ein großer Zuschauerzuspruch erwartet wird. In die Rebay-Halle strömen schon bei „normalen“ Spielen in der Bayernliga bis zu 800 Besucher und so könnte der Rekord im Schwaben-Zweikampf am Samstagabend in Gefahr geraten.

Die Drittliga-Frauen des TSV sind spielfrei und treten erst wieder am Sonntag, 11. Februar an. Allerdings steht dann die Top-Partie in Bietigheim mit dem Duell Erster gegen Zweiter auf dem Plan. (hv)