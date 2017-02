2017-02-23 00:04:23.0

Skaterhockey Die Helden verabschieden sich

Bundesligateam muss in der neuen Saison ohne seine Topspieler auskommen. Trotzdem hat der neue Trainer einiges vor

Beim Skaterhockey-Bundesligisten TV Augsburg hat sich einiges getan. Der Umbruch ist groß, die Erfolgsmannschaft der vergangenen Jahre gibt es in dieser Form nicht mehr. Deshalb hat der neue Trainer Martin Zentner (33 Jahre) keine leichte Aufgabe, wenn die Saison am 3. März mit dem Auswärtsspiel bei den Bissendorf Panthern und am 4. März beim Aufsteiger Sauerland Steel Bulls startet.

Neben dem bisherigen Trainer Andreas Gerstberger beendet auch Top-Torjäger Lukas Fettinger seine aktive Karriere. Der achtfache Europameister, der in seiner Karriere alles erreicht hat und in der vergangenen Saison wieder Bundesliga-Torschützenkönig war, begründet seinen Schritt so: „Ich bin im letzten Jahr meines Lehramtsstudiums und will mich darauf ganz konzentrieren. Ein bisschen Eishockey werde ich noch spielen.“ Neben Fettinger haben sich auch Kevin Hnida und Nationalspieler Nicolai Wagner zurückgezogen. Eingeschränkt stehen die Nationaltorhüter Patrick Schenk und Andreas Fuchs zur Verfügung wie auch Routinier Florian Nies und Fabian Schenk. Bitter ist der Ausfall von Moritz Dietrich, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

In Martin Zentner wurde ein Trainer gefunden, der Erfahrung aus seiner Skaterhockeyzeit in der Bundesliga Süd in Schwabmünchen mitbringt sowie Goalie-Erfahrung im Eishockey hat. „Mir ist bewusst, dass ich eine schwere Aufgabe übernommen habe. Mein Ziel ist es, mit dem Team die Play-offs zu erreichen.“ (AZ)