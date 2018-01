2018-01-23 00:03:41.0

Eishockey Die Panther trifft es hart

Im Endspurt der Saison fallen zwei Stürmer mit Verletzungen aus, für einen ist die Saison sogar beendet. Die Suche nach Ersatz läuft. Entwarnung gibt es vom Spielmacher. Er soll heute gegen München aufs Eis zurückkehren Von Andreas Kornes

Hiobsbotschaft für die Augsburger Panther. Top-Torjäger Trevor Parkes und Michael Davies fallen für den Saison-Endspurt aus. Während Davies heute schon am Knie operiert wird und in dieser Saison nicht mehr spielt, besteht bei Parkes noch Hoffnung auf eine Rückkehr. Vor der zweiwöchigen Olympiapause Anfang Februar wird das aber nicht mehr der Fall sein. Er hatte sich schon vor einiger Zeit eine Handverletzung zugezogen und zuletzt mit dicker Bandage gespielt. Das war nun offenbar nicht mehr möglich. Genauere Informationen zu den Verletzungen geben die Panther grundsätzlich nicht heraus.

Für Trainer Mike Stewart bedeutet das in den kommen Tagen jede Menge zusätzliche Arbeit. Denn neben dem Tagesgeschäft und einem randvollen Spielplan ist er jetzt auf der Suche nach einem Ersatzmann. Kein leichtes Unterfangen in dieser Jahreszeit, denn der Markt ist weitgehend leer gefegt und auch viele andere Mannschaften in Europa suchen noch nach Verstärkung für die heiße Phase der Saison. Stewart allerdings verfügt über ein erstklassiges Netzwerk quer durch die Szene. Vermutlich nimmt er sein Handy momentan gar nicht mehr vom Ladegerät. Sicher ist aber, dass es heute im Heimspiel gegen München (19.30 Uhr) noch keinen neuen Namen auf dem Spielberichtsbogen der Panther geben wird. Das wäre selbst bei erfolgreicher Suche wegen der Lizenzierung zeitlich zu knapp.

Gute Nachrichten gab es gestern von Drew LeBlanc. Der Spielmacher hatte anfangs des letzten Drittels gegen Krefeld einen Schuss ins Gesicht bekommen und war stark blutend in die Kabine gegangen. Von dort aus wurde er sofort in die Praxis der Mannschaftszahnärztin Roswitha Merk in der Innenstadt gebracht. Der Augsburger Top-Scorer hatte zwar keine äußeren Verletzungen im Gesicht davon getragen. Das Problem war vielmehr, dass die Zähne beim Aufprall die Innenseite der Backe aufschnitten. „Wir glauben, dass ihn die Scheibe mit der flachen Seite getroffen hat“, sagte Stewart. Roswitha Merk nähte und versorgte die Wunde im Mundinnenraum während das Spiel noch lief.

„Seine Wange sieht zwar aus wie ein Ballon, aber ich gehe davon aus, dass er gegen München spielen kann. Er wird am Dienstag in der Früh mit der Mannschaft zu einem kurzen Training aufs Eis gehen und wir schauen, wie er sich dann fühlt“, kündigte Stewart an. Spielt LeBlanc, wird er heute Abend einen Helm mit Vollvisier tragen.

Jaroslav Hafenrichter verzichtete gestern ebenfalls auf das Training. Er hatte sich gegen Krefeld bei einem Check an der Schulter verletzt. „Wir müssen abwarten, wie er sich fühlt. Möglich, dass er gegen München spielt“, sagte Stewart.

Gegen den deutschen Meister können die Panther jeden Mann brauchen. Das 7:1 gegen Krefeld am Sonntag, der bisher höchste Sieg der Hauptrunde, sollte für das nötige Selbstvertrauen gesorgt haben. München allerdings ist auch in dieser Saison die beste Mannschaft der Liga. „Sie lassen nicht nach. Du kannst nie durchatmen. Sie spielen noch aggressiver als wir. Du musst immer aufmerksam sein“, sagte Stewart. Er fordert von seiner Mannschaft vor allem, dass sie geduldig bleibt. „Wenn du gegen München ungeduldig spielst und es erzwingen willst, kann es ganz schnell in die andere Richtung gehen. Dann ist das Spiel schnell entschieden.“

Dreh- und Angelpunkt der Münchner ist Keith Aucoin. Der ehemalige NHL-Profi ist zwar schon 39 Jahre alt, trotzdem aber Top-Scorer der DEL. 45 Assists sind ein absoluter Spitzenwert. Dazu kommen elf Tore. „Er ist unglaublich intelligent, hat ein tolles Spielverständnis“, sagt Stewart anerkennend. „Aucoin liest das Spiel wie wenige andere. Dazu kommt, dass seine Nebenleute die nötige Qualität haben, seine Anspiele auch zu verwerten.“