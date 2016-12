2016-12-29 00:02:14.0

Die Sieger aus dem Vorjahr sind dabei

Silvesterlauf: Gersthofen erwartet Teilnehmer-Rekord

Zum Jahresabschluss haben sich etwa 260 Silvesterläufe in Deutschland etabliert. Zu den Klassikern zählt das Rennen nördlich von Augsburg in Gersthofen (Start um 11 Uhr vor der TSV-Turnhalle).

Dieser älteste deutsche Volkslauf am 31. Dezember feiert heuer sein 50. Jubiläum. Eine Rekordzahl von rund 1800 Teilnehmern wird erwartet. Beim Wettbewerb über 9,7 Kilometer starten mit Tobias Gröbl (LG Zusam) und Cornelia Griesche (DJK Ingolstadt) die beiden Vorjahressieger. Sie haben heuer starke Konkurrenz durch Yossief Tekle aus Eritrea (LG Reischenau-Zusamtal) und Brendah Kebeya aus Kenia (LAC Quelle Fürth).

Beim 29. Silvesterlauf in Kempten mit rund 1300 Athleten (Start 13.30 Uhr beim Illerstadion) ist Heiko Middelhoff (MTV Ingolstadt) der Favorit über die 10,0 Kilometer. Beim 42. Silvesterlauf in Neuburg an der Donau mit etwa 600 Teilnehmern (Start 14 Uhr in der TSV-Sportanlage) könnte auf den 6,0 Kilometern wieder Pirmin Frey (MTV Ingolstadt) voranlaufen. (wilm)