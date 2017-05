2017-05-05 00:07:42.0

Synchronschwimmen Die „Silber“-Nixen des SB Delphin

Die C-Gruppe des Augsburger Vereins wird für ihre Mühen belohnt und belegt Platz zwei bei der deutschen Jugendmeisterschaft. Der Erfolg hat historisches Ausmaß

Einen historischen Erfolg gab es für die „Nixen“ des SB Delphin Augsburg bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Synchronschwimmen in Karlsruhe. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schwamm eine Mannschaft der Altersklasse C (12 bis 14 Jahre) auf den Silberrang. 180 Schwimmerinnen aus 18 Vereinen hatten teilgenommen, darunter elf „Nixen“ des SB Delphin.

Bereits im Vorkampf, der sogenannten Pflicht, zeigten die Augsburgerinnen zum Saisonhöhepunkt ihre Bestleistungen. In der Altersklasse C kam Teresa Grüner mit 61 Punkten auf den dritten Platz. Grüner, die im März in den Nationalkader berufen wurde, war damit Beste des Jahrgangs 2003. Ihre Teamkolleginnen der Altersklasse C erzielten ebenfalls gute Ergebnisse (9. Julia Schittko, 21. Christina Schmid, 31. Jamina Cestonaro, 60. Leonie Schendel, 74. Enie Schretzmair). In der Altersklasse B kam Marie Schweigard im Vorkampf auf den 6. Platz und war damit Zweitbeste des Jahrgangs 2002. Ysanne Schürstedt schwamm in dieser Altersklasse auf Platz 31. Beste Augsburgerin in der Altersklasse A wurde Dana Glas auf Platz elf. Ihre Teamkolleginnen Anika Schmid und Eugenia Springer wurden 18. und 19.

Somit verschafften sich die Delphinnixen gute Ausgangsbedingungen für die Kürfinals. Im Solo gingen Teresa Grüner und Marie Schweigard für Augsburg an den Start. Beide hatten in diesem Jahr bereits die Silbermedaille bei den bayerischen Jugendmeisterschaften in dieser Disziplin geholt, dazu ging Marie Schweigard als amtierende deutsche Vizemeisterin an den Start. Grüner verpasste mit Platz fünf die Medaille jedoch knapp, Schweigard, die in diesem Jahr in der neuen Altersklasse B schwimmen musste, erreichte Platz acht.

Bei den Duetten fehlte den Synchronschwimmerinnen aus Augsburg ebenfalls das Glück. In den Altersklassen A und C gingen sie als jeweils Vierte des Vorkampfes mit großen Medaillenambitionen an den Start. Christina Schmid und Teresa Grüner zeigten zwar ihre Saisonbestleistung, mussten sich jedoch dem Duett aus Bochum geschlagen geben und blieben auf dem vierten Platz. Julia Schittko und Jamina Cestonaro wurden Neunte.

In der Alterklasse A verpassten Dana Glas und Anika Schmid ebenfalls die Bronzemedaille knapp und kamen auf den vierten Platz.

Die verpassten Medaillen machten die Augsburger Nixen dann aber in der Gruppe wieder wett. Nachdem die Augsburgerinnen der Altersklasse C bei den bayerischen und süddeutschen Meisterschaften mit zwei vierten Plätzen die Medaillenränge jeweils sehr knapp verpasst hatten, war die Gruppe in der Vorbereitung zu den deutschen Meisterschaften nochmals umgestellt worden.

Diese Entscheidung zahlte sich aus: Zum ersten Mal in der Geschichte des SB Delphin 03 Augsburg holte sich eine Gruppe der Altersklasse C den Titel des Deutschen Vizemeisters. Teresa Grüner, Julia Schittko, Christina Schmid, Jamina Cestonaro und die Ersatzschwimmerinnen Leonie Schendel und Enie Schretzmair mussten sich nur der Gruppe aus Bochum geschlagen geben. Der SB Delphin, der vergangenes Jahr Bronze auf deutscher Ebene in dieser Disziplin gewonnen hatte, konnte sich damit nochmals steigern. Überglücklich nahmen die Athletinnen die Silbermedaille in Empfang.

Im Gruppenfinale der Altersklasse A/B schwammen Dana Glas, Anika Schmid, Eugenia Springer, Marie Schweigard und Ysanne Schürstedt auf den sechsten Platz.

„Wir freuen uns, dass sich unsere intensive Jugendarbeit nun nachhaltig auszahlt“, freute sich Kathrin Steger-Bordon, Abteilungsleiterin der Augsburger Synchronschwimmerinnen. „Wenn sich durch die Plärrerbaderöffnung nun wieder unsere Trainingsbedingungen verbessern, können wir bestimmt auch in den kommenden Jahren gute Resultate erzielen und uns weiter auf nationaler Ebene etablieren.“ (pm)