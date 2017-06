2017-06-09 00:05:08.0

Kickboxen Die „Tigers“ erobern Athen

Augsburger Kampfsportschule sammelt Medaillen

Kürzlich veranstaltete der Sportverband ISKA in Athen die Weltmeisterschaft im Kickboxen. Für das deutsche Nationalteam waren unter anderem auch Kämpfer der Augsburger Kampfsportschule Tigers Arena im Kader und holten etliche Titel nach Hause. Über 1300 Sportlerinnen und Sportler nahmen teil, unter anderem sehr starke Teams aus Schottland, England, Jamaika, den USA, Irland, der Ukraine, Rumänien, Australien, Italien und natürlich auch Griechenland.

Trotz der großen Konkurrenz holte sich die deutsche Nationalmannschaft hinter England den zweiten Platz des Medaillenspiegels. Das Team der Tigers Arena trug zu einem großen Teil zu diesem Erfolg bei. Siebenmal Bronze, achtmal Silber und dreimal Gold war das tolle Ergebnis. Das Versprechen des Studioinhabers Guido Fiedler, der selbst noch verletzt ist und nicht teilnehmen konnte, mit zur Weltspitze zu gehören, ging also in Erfüllung. Auch er hat in diesem Jahr noch etwas vor. Der Kampf um den Weltmeistertitel im Profiboxen und den Gürtel der WBU will er sich jetzt am 29. Juli in der „Sound Factory“ in Gersthofen sichern. Dieser Kampf wurde ja vor einigen Wochen wegen seiner Verletzung abgesagt. (pm)

Die Platzierungen der Augsburger Kickboxer von Platz drei bis eins:

3. Plätze Igor Baryschew; Alina Strehle; Lakeshia Schwarzenberger; Tigers Jugend bis 30 kg im Semikontakt

2. Platz Artem Annichev; Lea Patriok; Amirta Malke; Eileen Schwarzenberger; Judith Mayer; Daniel Vogtmann; Manon Viarouge; Leonie Hanel; Marion Bürstlein; Tigers-Jugend bis 30 kg im Semikonatkt

1. Platz Tigers-Jugend bis 40 kg Leichtkontakt;

Igor Baryschew und Nicolas Bohnert holten Gold und wurden Weltmeister