Die ersten Härtetests

FCA II, Schwaben und Türkspor im Einsatz

Trainiert wird schon länger und auch die ersten Testspiele haben die führenden Augsburger Amateur-Fußballklubs bereits absolviert. Am Wochenende geht der Reigen der Begegnungen weiter.

Die U23 des FCA geht am Wochenende bei einem sehr interessanten Turnier, dem sogenannten „Südgipfel“ in Winterlingen (Schwäbische Alb) an den Start. Dabei trifft das Team von Trainer Christian Wörns am Samstag (17 Uhr) auf den TSV 1860 München. Der Zweitligaabsteiger will dabei mit dem einzig verbliebenen Profi Jan Mauersberger und Rückkehrer Timo Gebhart antreten.

Auch der FCA II war offenbar nochmals auf dem Transfermarkt tätig und hat nach unseren Informationen Mittelfeldspieler Artur Mergel, 19, vom FC Carl Zeiss Jena verpflichtet.

Vorbereitung im Doppelpack. Am Samstag (17 Uhr) kommt Landesligist FC Deisenhofen ins Ernst-Lehner-Stadion. Am Sonntag (15 Uhr) wird der Test beim FC Memmingen angepfiffen. Der Regionalligist befindet sich bereits in toller Verfassung und deklassierte während der Woche den TSV Aindling mit 10:0.

Mit etwas Verspätung steigt auch der Landesligist in die Vorbereitung ein. Das erste Freundschaftsspiel findet am Sonntag (17 Uhr) beim FC Ehekirchen statt. Die Türken befinden sich nach wie vor auf der Suche nach Verstärkungen. „Da wird sich am Wochenende vermutlich noch was tun“, kündigt Pavlos Mavros an. Namen von infrage kommenden Spielern wollte der Trainer allerdings nicht nennen. (oll)