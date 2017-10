2017-10-24 00:05:28.0

Fußball Drei Spiele, drei Niederlagen

Nachwuchsteams des FC Augsburg enttäuschen. B-Jugend-Trainer Sürme frustriert

Das schwarze Wochenende des FC Augsburg komplettierten die A-Junioren in der Bundesliga Süd/Südwest. Trainer Martin Lanzinger und seine Schützlinge mussten die Heimreise vom Karlsruher SC mit einem 1:2 (0:1) antreten. Damit steckt der FCA mitten im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Karlsruher SC ging durch Oliver Wähling mit 1:0 (16.) in Führung. Nach der Halbzeit erhöhte Wähling auf 2:0 (50.). Dem FCA gelang es, durch Romario Rösch auf 1:2 (56.) zu verkürzen.

Dabei blieb es auch trotz aller Bemühungen der Fuggerstädter. Trainer Martin Lanzinger analysierte: „Wir hatten zwar mehr Spielanteile, aber es fehlte letztlich an der notwendigen Durchschlagskraft. Wir konnten uns in der zweiten Halbzeit nach dem 1:2 keine echten Chancen mehr erarbeiten. Wir müssen daran arbeiten, wieder auf Erfolgskurs zu kommen.“

FC Augsburg Witetschek; Bahm (87. Ruisinger), Stanic, J. Schuster, Jalinous, Schwarzholz (76. Petkov), Rösch, Greppmeir, Gartmann (87. Seitz), Miller, Galinec

Einen rabenschwarzen Tag erwischten die B-Junioren des FC Augsburg bei der 0:4-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching in der Bundesliga Süd/Südwest. Dazu kassierte Adrien Koudelka die Gelb-Rote Karte (62.) und Simon Asta die Rote Karte (72.). „Es ist frustrierend, denn die Mannschaft war komplett neben der Spur. Jetzt müssen wir den Blick nach unten richten“, ärgerte sich Trainer Levent Sürme.

Unterhaching ging durch einen Foulelfmeter von Mihaljevic mit 1:0 (19.) in Führung. Nach der Halbzeit erhöhte Sadler auf 2:0 (52.), das 3:0 erzielte Adeyemi per Foulelfmeter, den Augsburgs Koudelka verursachte. Der eingewechselte Hercog traf noch zum 4:0 (74.).

Ohne Punktgewinn blieben die C-Junioren im Derby der Regionalliga Bayern gegen den Tabellenzweiten TSV 1860 München. 1:2 (0:0) hieß es am Ende aus Sicht der Augsburger. Die waren kurz nach der Halbzeit durch Jeremy Holzer mit 1:0 (37.) in Führung gegangen.

Das reichte allerdings nicht, denn die „kleinen Löwen“ trafen in der 55. Minute zum 1:1 und in der 65. Minute zum 2:1. „Meine Mannschaft hat eigentlich nicht schlecht gespielt. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Leider fehlte es uns dann in der zweiten Halbzeit an der notwendigen Konstanz, um die Führung über die Zeit zu bringen“, ärgerte sich FCA-Trainer Andreas Haidl. (AZ)