2017-05-04 00:04:05.0

Tennis Duell der Generationen

Im Finale der schwäbischen Meisterschaften siegt die Jugend gegen die Routine. Bei den Männern ist es umgekehrt

Es war ein anstrengendes Wochenende für die beiden Regionalliga-Tennisspielerinnen Sabine Klaschka (TC Augsburg) und Michaela Baierlova (TC Schwaben). Nicht nur dass beide zum Saisonauftakt am Montag für ihre Vereine im Einsatz waren, beide spielten schon ab Donnerstag bei den schwäbischen Meisterschaften das volle Programm von fünf Spielen. Beide trafen im Endspiel aufeinander. Am Ende gewann Bayerlova mit 6:2, 6:4 gegen Klaschka.

Es war ein Duell der Generationen im Finale der Frauen. Die routinierte 36-jährige Sabine Klaschka, die 2005 in Wimbledon in der zweiten Runde stand und bei der jetzt Tennis nicht mehr an erster Stelle steht, traf im Finale mit der 18-jährigen Bayerlova auf eine Spielerin, die am Anfang ihrer Karriere steht. Während Klaschka ihr Engagement beim TCA in der Regionalliga eher aus Verbundenheit zu ihrem Heimatverein bestreitet, ist die Regionalliga für Bayerlova als Nummer eins des TC Schwaben eine ideale Präsentationsplattform auf ihren Weg nach oben im Profi-Tennis. Die Gymnasiastin aus Krumbach war dann im Finale die bessere Spielerin und siegte in zwei Sätzen.

Im Männerfinale musste Dennis Dragomirov vom TC Schießgraben seinen Marathoneinsätzen Tribut zollen. Sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale hatte er über drei Sätze spielen müssen. Im Finale verließen den 17-Jährigen dann im Duell der beiden Landesligaspieler gegen Patrick Nystroem die Kräfte. Der erfahrenere Nystroem, 22, gewann mit 6:3, 6:1.

Für Ausrichter TC Augsburg war die Abwicklung angesichts der Wetterkapriolen eine Herausforderung. Donnerstag und Freitag wurde in Hallen gespielt. Samstag und Sonntag wurde auf 19 Plätzen des TCA und sechs der TSG Hochzoll die Konkurrenz durchgezogen. (ötz)