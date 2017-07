2017-07-06 00:04:19.0

Fußball Einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel

TG Viktoria bereitet sich auf die kommende Bezirksligasaison vor. Trainer Andreas Wessig will an den Erfolg der vergangenen Runde anknüpfen. Helfen sollen dabei die Neuzugänge

Seit Mitte Juni bereiten sich die Fußballer der TG Viktoria Augsburg auf die kommende Saison und den Punktspielstart am letzten Juli-Wochenende vor. Als Aufsteiger spielte die Mannschaft von TGVA-Coach Andreas Wessig in der vergangenen Saison in der Bezirksliga Süd eine hervorragende Runde. Der Liga-Neuling schlug alle Spitzenteams und eroberte sogar einige Male die Tabellenführung. Erst in der Endphase ließen die Kräfte nach und die Viktorianer schlossen die Saison mit 43 Punkten auf dem sechsten Rang ab.

„Weil wir einige verletzte Stammspieler nicht gleichwertig ersetzen konnten, fiel das Team etwas zurück und war daher nicht mehr in der Lage, der Spitzengruppe zu folgen. Deshalb haben wir uns für die neue Saison verstärkt, so dass uns jetzt ein breiterer Spielerkader zur Verfügung steht“, begründete Viktoria-Coach Wessig das Nachlassen seiner Mannschaft.

Welche Saisonziele hat man sich bei der TG Viktoria gesetzt? „Die Liga ist heuer stärker geworden. Mit einem einstelligen Tabellenplatz wären wir sehr zufrieden. So früh wie möglich punkten und rechtzeitig den Klassenerhalt sichern“, fordert Andreas Wessig. „Wenn man bedenkt, dass wir uns mit dem Kreisligapersonal schon im ersten Jahr der Bezirksliga etabliert haben, können wir mit viel Optimismus und Selbstvertrauen in die neue Saison gehen“, ist der Viktoria-Coach zuversichtlich.

Mit seinen Neuzugängen sei er schon jetzt zufrieden. „Da haben wir viel Qualität hinzubekommen“, sagt er.

André Schäffner, Dennis Czifra, Philipp Harjung (alle TSV Diedorf), Max Goldenberg (TSV Schwaben), Willi Tho (TSV Neusäß), Ahmed Cetina (VfL Brochenzell), Maximilian Klein (TSV Rehling), Valentin Wendel (vom Auswärtsstudium zurück), Matthias Fischer (Rückkehr vom Auslandsstudium).

Viktoria – TSV Hollenbach (Sonntag, 9. Juli, 17 Uhr) Alsmoos/Petersdorf – Viktoria (Samstag, 15. Juli, 17 Uhr), Viktoria – FC Affing (Samstag, 22. Juli, 15 Uhr)

TG Viktoria Augsburg – TSV Ziemetshausen (Samstag, 29. Juli, 15.30 Uhr), VfB Durach – Viktoria (Samstag, 5. August, 15.30 Uhr) (hw)