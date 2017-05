2017-05-02 00:07:31.0

Pokalfinale Enttäuschte Gögginger

Trotz guter Leistung scheitert der TSV am Favoriten

Der Pokal soll ja eigene Gesetze haben, sagt eine alte Fußballweisheit. Das heißt, krasse Außenseiter stellen hohen Favoriten des Öfteren ein Bein und werfen sie aus dem Wettbewerb. Im Augsburger Kreisfinale des Totopokal-Wettbewerbs fühlte sich Kreisligist TSV Göggingen gegen den Aufstiegsanwärter aus der Bezirksliga Nord, den VfR Neuburg, in dieser Rolle pudelwohl. Doch trotz einer ansprechenden Leistung, für eine Überraschung sollte es für die Gastgeber im Karl-Mögele-Stadion nicht reichen. Die Gäste siegten mit 3:1 und dürfen in der kommenden Saison in der ersten Runde auf Verbandsebene an den Start gehen. Immerhin: Für die Gastgeber gab es als Trostpflaster einen Scheck in Höhe von 300 Euro, die Neuburger durften 700 Euro mit an die Donau nehmen.

Unter den Augen von Kreisspielleiter Reinhold Mießl und rund 200 Zuschauern auf der Tribüne zeigten die Gögginger lange Zeit keine Scheu vor den klassenhöheren Gegnern und griffen frisch, fromm, fröhlich an. Allein an der Chancenauswertung haperte es. Nach fünf Minuten ging ein Kopfball von Burhan Kacar über den Neuburger Kasten, nach 17 Minuten vergab der quirlige Andreas Beltle eine weitere gute Möglichkeit.

Da zeigten sich die Gäste wesentlich effektiver. Einen Abspielfehler der Hausherren nutzte Neuburgs Spielmacher Rainer Meisinger zum 0:1, kurz vor der Pause erhöhte Daniel Eisenhofer nach einem Eckball auf 2:0 für den VfR. Ein Rückstand, der den TSV Göggingen nicht schockte. Gegen den nun sehr passiv agierenden Bezirksligisten verkürzte Lucas Nießeler auf 1:2 (64.).

Doch trotz optischer Dominanz, weitere Möglichkeiten konnten sich die Platzherren kaum mehr erspielen. Vier Minuten vor dem Abpfiff fiel dann die endgültige Entscheidung. Wieder war es Meisinger, der den tadellos haltenden Gögginger Schlussmann Florian Pfeifer mit dem Treffer zum 3:1 für den Gast überwand. (oll)

TSV Göggingen F. Pfeifer – M. Pfeifer, L. Nießeler, Eberle, Schulze-Siebert – Beltle, S. Nießeler, Andorfer, Kronthaler (70. Rosanowski) – Kacar, Abe (82. Eder) Tore 0:1 Meisinger (10.), 0:2 Eisenhofer (44.), 1:2 L. Nießeler (64.), 1:3 Meisinger (86.) Schiedsrichter Müller (Aichach) Gelb-Rot M. Pfeifer Zuschauer 200