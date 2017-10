2017-10-18 00:05:15.0

Ex-FCA-Profi Werner wird wieder Vater

Familienglück nach Schicksalsschlag

Wie spektakulär eine Zweitliga-Begegnung sein kann, zeigten am Montagabend die Fußballklubs Darmstadt 98 und 1. FC Nürnberg. Letztlich gewannen die Nürnberger 4:3. Zu den Siegern im Club-Trikot zählte Tobias Werner. Nachdem der 32-Jährige in der vergangenen Spielzeit beim Erstligaaufsteiger VfB Stuttgart kaum zum Zug kam, erhält er als Leihspieler in Franken vermehrt Spielzeit. Mit dem Club steht er auf einem Spitzenrang.

Zum sportlichen Glück gesellt sich privates. Der Bild verriet Werner, dass seine Ehefrau Chris ein Kind erwarte. „Wir hoffen, dass wir einen gesunden Sohn zur Welt bringen. Es sieht alles gut aus und wir freuen uns darauf“, sagte Werner. Seit zweieinhalb Jahren ist er mit seiner langjährigen Freundin Chris verheiratet. Das Paar hat bereits zwei Töchter. Nun freut sich die Familie auf weiteren Zuwachs. Werner gestand aber auch: „Natürlich spielen die Dinge, die uns letztes Jahr passiert sind, eine große Rolle.“

Der Spieler und seine Frau mussten Anfang August des vergangenen Jahres einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten. Unmittelbar nach seinem Wechsel zu Stuttgart war ein Sohn des Fußball-Profis tot zur Welt gekommen. Der Verein teilte dies damals öffentlich mit, um etwaigen Spekulationen vorzubeugen. Werner spricht rückblickend von den „dunkelsten Wochen“ seines Lebens. Fußballanhänger in ganz Deutschland und Vereine nahmen Anteil am Tod des Kindes und bekundeten ihr Beileid.

Werner hatte den FCA im Sommer 2016 nach acht Jahren Richtung Stuttgart verlassen. 23 Tore erzielte er in der Bundesliga für Augsburg, in 208 Pflichtspielen stand er auf dem Platz. Seinen Stammplatz in Augsburg hatte er zum Zeitpunkt des Wechsels verloren. Tränenreich verkündete der Publikumsliebling daraufhin in einem Video seinen Weggang. Offiziell verabschiedete der FCA den Spieler in seiner Arena Ende Oktober 2016. (joga)