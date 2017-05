2017-05-12 00:03:41.0

Fußball FCA-Fans halten an ihren Dauerkarten fest

Weniger Kündigungen als im Vorjahr Von Robert Götz

Die Augsburger halten im Abstiegskampf zu ihrem FCA. Die Heimspiele gegen den 1. FC Köln und gegen den Hamburger SV waren ausverkauft und auch für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund gibt es schon lange keine Karten mehr. Noch ein Beispiel: für das letzte Saisonspiel in Hoffenheim gibt es nur noch rund 100 Karten im Gästeblock. Rund 3000 Augsburger werden den FCA begleiten. Überhaupt war der FCA auch in der sechsten Saison in Folge in der Bundesliga attraktiv, über 18000 FCA-Fans besitzen eine Dauerkarte. Die haben aber ein Problem: Noch steht nicht fest, in welcher Liga der FCA in der kommenden Saison spielen wird. Die Frist, bis wann die Dauerkarte normalerweise gekündigt werden muss, damit sie sich nicht automatisch verlängert, endet aber am kommenden Montag, den 15. Mai.

Die Regularien sind in den Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen (ATGB) geregelt. „Sollte bis zum 15.05. einer Saison noch nicht feststehen, welcher Spielklasse der FC Augsburg in der folgenden Saison angehören wird, verlängert sich die Kündigungsfrist automatisch. Die Kündigungsfrist endet in diesem Fall spätestens mit Ablauf des 5. Werktages, der dem Tag des letzten Bundesligapflichtspiels und/oder Relegationsspiels der laufenden Saison folgt.“

ANZEIGE

Es gibt also drei Möglichkeiten:

Der FCA sichert sich am Wochenende den Klassenerhalt. Dann ist der 15. Mai der Stichtag.

Die Entscheidung fällt am letzten Bundesliga-Spieltag, am 20. Mai. Dann müsste bis zum Ablauf des fünften Werktages, also am 26. Mai gekündigt werden.

Wenn der FCA in die Relegation muss, geht es in die Verlängerung. Das Hinspiel zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Drittplatzierten der 2. Bundesliga findet am Donnerstag, den 25. Mai, um 20.30 Uhr statt. Der Bundesligist hat zuerst Heimrecht. Das Rückspiel wird am Montag, 29. Mai, ebenfalls um 20.30 Uhr angepfiffen. Beide Spiele werden live in der ARD und Sky übertragen. Sollte der FCA also in die Relegation müssen, hätten die Dauerkarten-Besitzer Zeit bis zum Dienstag, 6. Juni, ihre Dauerkarte zu kündigen, da Pfingstmontag (5. Juni) Feiertag ist.

Am besten für den FCA wäre es aber, gar nichts zu tun. Dann verlängert sich die Dauerkarte automatisch.

Und das machen anscheinend die meisten FCA-Fans. Sie stehen auch in schweren Stunden zu ihrem Verein. „Wir haben bis jetzt weniger Dauerkarten-Kündigungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres“, erklärt FCA-Pressesprecher Dominik Schmitz. Konkrete Zahlen wollte er aber nicht nennen.